TBMM Yeni Yasama Yılı İçin Hazırlanıyor

TBMM Yeni Yasama Yılı Hazırlıkları Sona Yaklaşıyor

TBMM, 28. Dönem 3. Yasama Yılı mesaisine 1 Ekim tarihinde başlayacak. Bu bağlamda, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları büyük bir hızla ilerliyor.

Meclis Çalışmalarına Ara Verdikten Sonra Temizlik ve Onarım

29 Temmuz'daki birleşim sonrası tatile giren TBMM Genel Kurulu, 15 ve 16 Ağustos'ta gerçekleşen iki olağanüstü toplantının ardından normal mesaisine dönüş yapacak. Bu süreçte, bakım onarım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Temizlik ve Bakım Çalışmaları

Ongoing çalışmalarda, TBMM ana binasının zeminindeki mermerler onarılarak cilalama işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca, Tören Salonu'ndaki avizeler ile binanın aydınlatmaları, enerji tasarruflu LED lambalar ile değiştirildi.

Isıtma ve Soğutma Sistemleri Bakımda

Meclis'teki tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri için periyodik bakım hizmetleri yapıldı. Tüm asansörlerin, özellikle engelli asansörlerinin bakımları da tamamlandı.

Elektronik Sistemler Yaygın olarak Test Ediliyor

Genel Kurul salonunda, yasama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacı ile elektronik oylama, yoklama ve seslendirme sistemlerinin bakımları gerçekleştirildi. Acil durumlar için Şeref Holü'nde yer alan ilk yardım merkezi, vekillere ve personele hizmet vermekte.

Acil Durum Butonu Uygulaması

Birleşimi yöneten başkanvekilinin acil durumlarda kullanabileceği bir acil durum butonu yerleştirildi. Bu butona basıldığında, sağlık ekibi Genel Kurul'a yaklaşık 1 dakika içinde ulaşacak.

Temizlik Ekipleri Yüksek Camları Temizledi

TBMM ana binasındaki parti gruplarına ait makam odaları ve diğer alanların detaylı temizliği yapıldı. Yüksek katlardaki camlar ise sertifikalı profesyonel dağcılar tarafından temizlendi.

Kreş ve Anaokulu Temizlikleri Tamamlandı

Son olarak, TBMM'de bulunan kreş, gündüz bakımevi ve anaokulunun genel temizliği de büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis'te 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılı öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.