TBMM Zirai Don Komisyonu Son Toplantısını Yaptı: TARSİM Ödemeleri ve Sürdürülebilir Tarım Önerileri

Yayın Tarihi: 23.10.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 17:37
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu son toplantısını gerçekleştirdi

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu son toplantısını tamamladı. Komisyon Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, çalışma takvimi ve rapor süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Çalıştaylar ve rapor süreci

Korkmaz, komisyonun raporuna ilişkin öneriler ve son değerlendirmelerle çalıştay raporlarının görüşüleceğini belirtti. Komisyonun yürüttüğü çalışmalara dair bilgi paylaşan Korkmaz, iki çalıştay gerçekleştirildiğini ve bu çalıştaylarda iklim değişikliği ile sürdürülebilir tarımsal üretim konularının ele alındığını söyledi.

Çalıştaylarda, Türkiye'de tarımsal sigortaların yeniden yapılandırılması, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve modern tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması gibi başlıklara odaklanıldı.

Öne çıkan tespitler ve öneriler

Korkmaz çalıştay sonuçlarını aktarırken şunları vurguladı: Artık tarımsal üretimin bir sürü zorluğunun yanında, iklim değişikliği ve aşırı sıcaklıklar çok öne çıkıyor. Kuraklık, su kıtlığı, yanlış su kullanımı en önemli çevresel ve aynı zamanda tarımsal bir sorun.

Komisyonda yapılan değerlendirmelerde, özellikle Güneydoğu, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinin kuraklıktan; Karadeniz Bölgesinin ise aşırı yağışlardan etkilenebileceği ifade edildi. Korkmaz, sürdürülebilir tarım için etkin su yönetimi ve genetik kaynaklarının korunmasının gerektiğini dile getirdi.

Korkmaz şu önerileri paylaştı: Kuraklığa dayalı çeşitler, yerel tohum bankaları ve polikültür tarım çeşitlemeleri, dijital tarım, akıllı sistemler, topraksız tarım gibi modern teknolojiler, tarımsal sigortalar yaygınlaştırılmalı ve tüm bitkisel üretim sigorta kapsamına alınmalı. Küçükbaş ve kanatlı hayvancılık teşvik edilmeli ve sürümsüz tarım yaygınlaştırılmalı. Meteoroloji ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonu altında çiftçiler erken uyarı sistemlerinden faydalanmalıdır. Hızlı hasat tespiti, veri analizi ve zirai donla mücadele eğitimleriyle entegre bir yaklaşım olmalı.

TARSİM ödemeleri ve mali durum

Komisyon Başkanı Korkmaz, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) tarafından yapılan ödemelere ilişkin rakamları paylaşarak, "TARSİM dün itibarıyla 18 milyar 674 milyon lira ödeme yaptı." dedi.

Korkmaz ayrıca, 4 milyar 347 milyon lira muallak bir ödemenin bulunduğunu ve bunun hasat tarihine bağlı olarak ödeneceğini belirtti. TARSİM kapsamı dışında kalan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan çiftçilere de 23,5 milyar lira ödeneceğini, ÇKS kapsamında şimdiye kadar ise 13,5 milyar lira'nın hak sahiplerine verildiğini söyledi.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (ortada) başkanlığında son toplantısını yaptı.

