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TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

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TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı
TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, fotoğraf sergisi ve kısa film gösterimiyle başlayacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anma töreninde konuşma yapacak. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılımcılara hitap edecek.

TBMM'deki Program

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, TBMM'de fotoğraf sergisi ve kısa film gösterimiyle başlayacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada bir konuşma yapacak.

Anma Töreni

Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde anma töreni düzenlenecek. FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece Meclis bahçesinde bomba düşen alana karanfil bırakılacak, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilecek.

Katılımcılar

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılımcılara hitap edecek.

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