TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, fotoğraf sergisi ve kısa film gösterimiyle başlayacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anma töreninde konuşma yapacak. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılımcılara hitap edecek.