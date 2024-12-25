TBV'den Organ Nakli Olanlara Pestisit Uyarısı

Türk Böbrek Vakfı (TBV), sebzeler, bakliyat, et, süt ve yumurta gibi çeşitli gıdalarda rastlanan pestisit kalıntıları konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, bu kalıntılardan en çok etkilenen grupların organ nakli olan bireyler, çocuklar ve hamileler olduğu vurgulandı.

Son dönemlerde gıda üretiminde aşırı tarım ilacı kullanımı ciddi endişelere yol açarken, pestisit kalıntılarının sağlık üzerinde büyük riskler oluşturduğu belirtildi. TBV Başkanı Timur Erk, pestisit kalıntılarının sadece sebzelerle sınırlı kalmadığını, bakliyat, et, süt ve yumurta gibi çok çeşitli gıdalarda da bulunabileceğine dikkat çekti. Erken tedbirlerin yanı sıra kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Erk, "Pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için bireysel önlemler yeterli olmayabilir. Bu nedenle, pestisit kullanımını azaltmaya yönelik tarım politikalarını desteklemek ve kamuoyunda bu konuda bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek gerekmektedir", değerlendirmesinde bulundu.

TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, elma, çilek, domates, biber ve ıspanak gibi ince kabuklu veya yüzeyi pürüzlü besinlerin daha fazla pestisit tutabildiğini belirtti. Ayrıca, buğday, pirinç, kuru fasulye ve nohut gibi ürünlerin de pestisitlere maruz kalabileceği ifade edildi. Hayvan yemlerindeki pestisitlerin et, süt ve yumurtaya geçebileceğine de dikkat çekti.

Aydın, uzun süreli ve yoğun pestisit maruziyetinin, hormonal düzensizlikler, sinir sistemi hasarı, kansere yol açabilecek toksik etkiler ve üreme bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini kaydetti. Özellikle çocuklar, hamileler ve organ nakli yapılmış bireylerin bu etkilere karşı daha hassas olduğunun altını çizdi.

Pestisit maruziyetini azaltmak için sebze ve meyvelerin bol suda yıkanması, sirkeli veya karbonatlı suda bekletilmesi, ürünlerin kabuklarının soyulması ve organik sertifikalı ürünlerin tercih edilmesi önerildi.