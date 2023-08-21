TCDD duyurdu: Binlerce kişiye iş fırsatı! KPSS derdi olmadan yapılacak başvurular başladı

2023'te TCDD'nin yapacağı işçi alımı için ilanlar yayınlanmaya başladı. Hangi şehirlerde ve kaç kişi olacağı bilgileri araştırılırken başvuru şartları da merak konusu oldu. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılırken Demiryolu İşçi Alımı detayları tek tek haberimizde yer almaktadır.

2023 TCDD'nin yapacağı işçi alımında Kayseri, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul ve Kocaeli gibi şehirlerde personel başvuruları başladığı duyuruldu. İstanbul Havalimanı İstasyon Operasyon İşçisi ve Kaynakçı pozisyonlarına alım yapılacak.





İlgili meslek yükseokulundan mezun olmak, 36 yaşını doldurmamış olmak şartlarına dikkat ediliyor. TCDD resmi internet sayfası üzerinden belirtilen evraklar üzerinden başvuru yapılırken belirlenen tarihte sözlü sınav düzenlemeleri yapılacaktır.

TCDD'nin hizmet kalitesini sürdürebilmesini sağlamak amacıyla daha etkin bir şekilde faaliyet göstermek hedefleniyor. Başvuruların zamanında yapılması ve eksiksiz sağlanması ise adayların dikkat etmesi gereken hususlardandır.