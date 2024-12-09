TCDD ve TEMSAN Personel Alımı İlanı: 54 Yeni İş Fırsatı!

TCDD 49, TEMSAN 5 Personel Alımında Başvurular Başladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 47 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve 2 uzak yol birinci zabiti olmak üzere toplam 49 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Ayrıca, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) de 5 çalışan istihdam edecek.

Kurumların İlanları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Alımlara ilişkin detaylı bilgiler, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarla birlikte kamuoyuna sunulmuştur. TCDD, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak 47 makine operatörü ve 2 uzak yol zabitini istihdam edecektir. İş gücü talepleri ise KPSS şartı gözetilerek 13 Aralık’a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) marifetiyle yayımlanacaktır.

Başvuru ve Yerleştirme Süreci

Adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yaparak, belirtilen tarihlerde isimleri nihai listede bulunanların evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü olarak görev alacak kişiler, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Afyonkarahisar ve uzak yol zabiti ise Bitlis’te istihdam edilecektir.

TEMSAN’ın Personel İhtiyacı

Bunların yanı sıra, TEMSAN 4 makine mühendisi ve 1 büro personeli alımı yapacaktır. Kontenjanlarla ilgili bilgiler İŞKUR üzerinden 5 gün süreyle görülebilirken, adaylar başvurularını belirlenen süre içerisinde İŞKUR il müdürlükleri veya resmi web sitesinden gerçekleştirebilecekler.