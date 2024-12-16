TCG AKHİSAR Açık Deniz Karakol Gemisi İlk Seyrini Gerçekleştirdi

TCG AKHİSAR İlk Seyrini Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açık deniz karakol gemisi TCG AKHİSAR'ın ilk seyrini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakandan Kutlama Mesajı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Açık deniz karakol gemimiz TCG AKHİSAR, ilk seyrini gerçekleştirdi. TCG AKHİSAR'a emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, geminin seyrine ilişkin görüntülere de açıklamada yer verildi. Bu başarı, Türk denizciliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.