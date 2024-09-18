TCG ALEMDAR, DYNAMIC MONARCH-24 Tatbikatında Denizaltı Kurtarma Eğitimleri Gerçekleştirdi

TCG ALEMDAR'ın Denizaltı Kurtarma Eğitimleri

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, TCG ALEMDAR denizaltı kurtarma gemisinin, DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatı çerçevesinde Norveç'in Arendal kentinde bulunduğunu duyurdu.

Eylül Ayında Eğitimler Gerçekleştirildi

Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, TCG ALEMDAR’ın 8-21 Eylül tarihleri arasında Norveç’te gerçekleştirilen DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katıldığı bildirildi.

Koordineli Kurtarma Eğitimleri

Seçkin Gözlemci Günü ve Medya Günü etkinlikleri kapsamında, TCG ALEMDAR, HSWMS UPPLAND ve HNOMS UTSTEIN denizaltılarına yönelik HSWMS BELOS kurtarma gemisi ile koordineli olarak denizaltı kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi. Bu eğitimler, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay tarafından TCG ALEMDAR gemisinden takip edildi.

Eğitimlerin Detayları ve Görselleri

Paylaşımda, tatbikat süresince çekilen fotoğraflara da yer verildi, bu görseller eğitimlerin başarısını gözler önüne serdi.