TCG Alemdar Gemisi Norveç'teki Dynamic Monarch-24 Tatbikatına Katılacak

TCG Alemdar Norveç'e Dönüyor

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, TCG Alemdar kurtarma gemisinin, Norveç'teki Dynamic Monarch-24 tatbikatına katılacağını duyurdu.

Törenle Uğurlama

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "TCG Alemdar kurtarma gemimiz, 8-20 Eylül 2024 tarihleri arasında Norveç’te gerçekleştirilecek olan Dynamic Monarch-24 Tatbikatı'na iştirak etmesi amacıyla 19 Ağustos'ta Umuryeri/Beykoz’da düzenlenen törenle yola çıktı." denildi.

Açıklamada, uluslararası tatbikatın deniz güvenliği ve kurtarma operasyonları konularında önemli bir deneyim sunacağı vurgulandı.