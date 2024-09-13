TCG Alemdar Norveç'te DYNAMIC MONARCH-24 Tatbikatında

TCG Alemdar Norveç'teki Tatbikatta

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait olan TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi, Norveç’te düzenlenen DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatında yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tatbikatın 8-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, tatbikat boyunca Norveç Deniz Kuvvetleri'ne ait Hnoms Utstein denizaltısı ile bir denizaltının satha çıkma kabiliyetini yitirmesi üzerine arama faaliyetleri yürütüldü.

Eğitim Faaliyetleri

TCG Alemdar gemisi, tatbikat çerçevesinde TCB ISTAKOZ-2 ROV cihazı ile denizaltı tespiti ve acil yaşam destek paketinin denizaltıya ulaştırılması üzerine eğitimler de gerçekleştirdi.

Tatbikattan Görüntüler

MSB, tatbikattan elde edilen fotoğrafları da takipçileri ile paylaştı. Bu tatbikat, uluslararası işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin, Norveç'te devam eden DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılım sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin, Norveç'te devam eden DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılım sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin, Norveç'te devam eden DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılım sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin, Norveç'te devam eden DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılım sağladığını bildirdi.