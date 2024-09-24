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TCG Alemdar Norveç'teki Dynamic Monarch-24 Tatbikatı'na Katıldı

TCG Alemdar kurtarma gemisi, Norveç'te gerçekleştirilen Dynamic Monarch-24 tatbikatında yoğun eğitimler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:35
TCG Alemdar Norveç'teki Dynamic Monarch-24 Tatbikatı'na Katıldı

TCG Alemdar Norveç'te Eğitimlerde

TCG Alemdar kurtarma gemisi ve personeli, Norveç'in Arendal kentinde düzenlenen "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"na katıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatta bulunan TCG Alemdar'ın personeli, KV Barentshav gemisindeki eğitim programlarına dahil oldu.

NATO ile İşbirliği

Tatbikatta, TCG Alemdar personelinin NATO denizaltısına entegre olan kurtarma aracı ile geminin yetenekleri üzerine gözlemler yaptığı belirtildi. Eğitimlerde yer alan TCG Alemdar, "ADS-1200 ile acil yaşam destek paketinin denizaltıya ulaştırılması" eğitiminin yanı sıra, "TCB ISTAKOZ-1 ROV cihazı ve satıhtan ikmalli dalış eğitimleri" gerçekleştirdi.

Eğitimlerin Takibi

Eğitimlerin Norveç Deniz Kuvvetleri dalgıçları tarafından yakından izlendiği ifade edilen açıklamada, tatbikatın uluslararası işbirliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

TCG Alemdar kurtarma gemisi ve personeli, Norveç'te yapılan "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda...

TCG Alemdar kurtarma gemisi ve personeli, Norveç'te yapılan "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı.

TCG Alemdar kurtarma gemisi ve personeli, Norveç'te yapılan "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda...

TCG Alemdar kurtarma gemisi ve personeli, Norveç'te yapılan "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı.

TCG Alemdar kurtarma gemisi ve personeli, Norveç'te yapılan "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda...

TCG Alemdar kurtarma gemisi ve personeli, Norveç'te yapılan "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı.

TCG Alemdar kurtarma gemisi ve personeli, Norveç'te yapılan "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda...

TCG Alemdar kurtarma gemisi ve personeli, Norveç'te yapılan "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı.

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