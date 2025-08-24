TCG Anadolu Liderliğindeki Filonun İstanbul Boğazı Geçidine Vatandaşlardan Yoğun İlgi

TCG Anadolu Liderliğindeki Filonun İstanbul Boğazı Geçidi Vatandaşların Yoğun İlgisini Çekti

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ın manevi mirası Savarona yatı ve TCG Anadolu başta olmak üzere toplam 9 gemi ile Türk Deniz Kuvvetleri filosu İstanbul Boğazı'nda düzenlenen geçit töreniyle boy gösterdi. Törene sahil kesimlerinde toplanan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sahil ve İzleyicilerin Görüntüleri

Geçidi izlemek için kıyılara gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yoğunluk oluşturdu. Birçok kişi filonun geçişini telefon kameralarıyla kaydetti ve fotoğraf çektirdi.

Vatandaşların Duyguları ve Sözleri

Muhammed Osman Çalışkan (Üsküdar): "Böyle büyük bir gemiyi İstanbul Boğazı’nda görmek gurur verici. Biz de vatandaşlar olarak bu atmosferi yakından görmek için sahile indik. Çocuklar aileleriyle birlikte ellerinde bayraklarla gemiyi bekliyor. Gerçekten güzel bir görüntü."

Ensar Gören (Ortaköy): "TCG Anadolu'yu görünce tüylerim diken diken oldu. Gönül isterdi ki peşlerinden sahil boyu yürüyelim ama bir dahaki geçişi bekleyeceğiz, mutluyum gururluyum. Bunu gördükçe kendimi daha da güvende hissediyorum. Çok güzeldi. Atatürk'ün yatını da ilk defa gördüm. Çok etkileyiciydi, onu görmek de büyük mutluluktu benim için."

Zeki Büyük: Geçit sırasında çok gururlandığını ve duygulandığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tür şeylerin yenilerini görmek istiyoruz. Atatürk’ün gemisi geçince daha çok duygulandım. Hislerim değişikti, orada 38 gün yaşamış. Artık onu hayal bile edemiyorum şu anda." dedi.

Zübeyde Karataba (Sarayburnu): Eşi ve 3 çocuğuyla töreni izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin böyle gemilerinin olmasının ve düşmanlara korku salmasının çok güzel olduğunu dile getirdi. Allah, bize bu günleri yaşattığı için Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bundan 20 yıl öncesinde 'Bizde niye yok?' diyorduk."

Mücahit Karataba: Ailesiyle Silivri’den 2 saatlik yolculuğun ardından törene geldiklerini ve görüntülerden dolayı çok gururlandıklarını söyledi.

Geçidin Rotası ve Kapanış

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayan geçit töreninde filo Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumelihisarı, Kandilli-Bebek hattı ile Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önündeki açık alandan filoyu selamlamasıyla sona erdi.