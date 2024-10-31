TCG Anadolu ve NATO Deniz Görev Grubu-2 Eğitim Faaliyetleri

TCG Anadolu, NATO ile Eğitimler Düzenliyor

TCG Anadolu, NEPTUNE STRIKE 24.2 faaliyetleri çerçevesinde NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurlarıyla birlikte "Deniz Eğitimleri" gerçekleştirdi.

SNMG-2 Komutanı Ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinin, SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildiği bildirildi.

Eğitim Görüntüleri Paylaşıldı

Paylaşımda, gerçekleştirilen eğitimlerden görüntülere de yer verildi.