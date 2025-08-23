DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.486,87 1,11%

TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu' ile Çanakkale'den İstanbul'a Hareket Etti

TCG Anadolu, 'Zafer Yolculuğu' kapsamında Gelibolu'dan İstanbul'a çıktı; 350 genç gemiyi tanıyacak, 'mavi vatan' konferansları ve 8 saatlik bir seyir gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:13
TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu' ile Çanakkale'den İstanbul'a Hareket Etti

TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu' ile Çanakkale'den İstanbul'a Hareket Etti

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Zafer Yolculuğu" programı kapsamında, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen savaş gemisi TCG Anadolu Gelibolu'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Etkinlik, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılımcılar

Gelibolu Feribot İskelesi'nden açığa hareket eden programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çeşitli alanlarda başarı göstermiş 350 genç katıldı. Katılımcılar, Gelibolu açıklarında bekleyen TCG Anadolu'ya intikal ederek gemiyi yerinde görme fırsatı buldu.

Etkinlikte, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alan gençler yer aldı.

Seyir ve program detayları

İntikalin tamamlanmasının ardından TCG Anadolu, Gelibolu açıklarından İstanbul'a doğru yaklaşık 8 saat sürmesi planlanan bir seyir faaliyetine başladı. Yolculuk boyunca gemi gençlere tanıtılacak; Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından verilecek konferanslarda "mavi vatan"ın önemi anlatılacak.

Seyir sonrası gemi, İstanbul'da Sarayburnu Limanı'nda resmi bir törenle karşılanacak.

Bakan Bak'ın değerlendirmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gemide gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bak, etkinlikle gençlere milli mücadele ruhunu yaşatmayı, savunma sanayi ve teknoloji alanında ilham vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Bak, savunma sanayindeki gelişmelere vurgu yaparak şunları kaydetti: "Ülkemiz yüzde 20 olan millilik oranını yüzde 85'in üzerine çıkardı." Ayrıca MİLGEM Projesi kapsamında yerli gemiler üretildiğini ve TCG Anadolu'nın Türk mühendisleri tarafından inşa edilen önemli bir yüzer gemi olduğunu ifade etti.

Bakan, gençlerin TEKNOFEST kapsamında gemilerin Boğaz geçişini izleyeceklerini, Tuzla Tersanesi'nde denizle ilgili yatırımların yer alacağı TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret edebileceklerini belirtti. Etkinlik için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Bak, gençlerin milli şuurla yetişmelerini, manevi değerlerle donanmalarını ve ülkenin gücünü görerek özgüven kazanmasını hedeflediklerini vurgulayarak, bu tür programların gençlere büyük tecrübe sunduğunu söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
2
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını Dronla Görüntülendi
3
15 Ağustos 2025 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Uluslararası Görüşmeler
4
Türkiye 22 Yılda Ekonomide Dönüşüm: 390 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi
5
Erzurum Kültür Yolu Festivali 7. Günde: Konser, Sergi ve Çocuk Etkinlikleri
6
Antalya'da Pastanede Silahlı Kavga: Oda Başkanı 2 Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
7
Kocaeli Derince'de Yangın: Ekipler Mücadele Ediyor

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi