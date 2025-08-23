TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu' ile Çanakkale'den İstanbul'a Hareket Etti

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Zafer Yolculuğu" programı kapsamında, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen savaş gemisi TCG Anadolu Gelibolu'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Etkinlik, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılımcılar

Gelibolu Feribot İskelesi'nden açığa hareket eden programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çeşitli alanlarda başarı göstermiş 350 genç katıldı. Katılımcılar, Gelibolu açıklarında bekleyen TCG Anadolu'ya intikal ederek gemiyi yerinde görme fırsatı buldu.

Etkinlikte, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alan gençler yer aldı.

Seyir ve program detayları

İntikalin tamamlanmasının ardından TCG Anadolu, Gelibolu açıklarından İstanbul'a doğru yaklaşık 8 saat sürmesi planlanan bir seyir faaliyetine başladı. Yolculuk boyunca gemi gençlere tanıtılacak; Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından verilecek konferanslarda "mavi vatan"ın önemi anlatılacak.

Seyir sonrası gemi, İstanbul'da Sarayburnu Limanı'nda resmi bir törenle karşılanacak.

Bakan Bak'ın değerlendirmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gemide gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bak, etkinlikle gençlere milli mücadele ruhunu yaşatmayı, savunma sanayi ve teknoloji alanında ilham vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Bak, savunma sanayindeki gelişmelere vurgu yaparak şunları kaydetti: "Ülkemiz yüzde 20 olan millilik oranını yüzde 85'in üzerine çıkardı." Ayrıca MİLGEM Projesi kapsamında yerli gemiler üretildiğini ve TCG Anadolu'nın Türk mühendisleri tarafından inşa edilen önemli bir yüzer gemi olduğunu ifade etti.

Bakan, gençlerin TEKNOFEST kapsamında gemilerin Boğaz geçişini izleyeceklerini, Tuzla Tersanesi'nde denizle ilgili yatırımların yer alacağı TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret edebileceklerini belirtti. Etkinlik için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Bak, gençlerin milli şuurla yetişmelerini, manevi değerlerle donanmalarını ve ülkenin gücünü görerek özgüven kazanmasını hedeflediklerini vurgulayarak, bu tür programların gençlere büyük tecrübe sunduğunu söyledi.