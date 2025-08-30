DOLAR
TCG Dumlupınar 81 Şehidi Çanakkale Boğazı'nda Saygı Dalışı ile Anıldı

TCG Dumlupınar'da şehit olan 81 denizci, 30 Ağustos'ta Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen saygı dalışıyla anıldı; batığa özel plaket bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 19:04
Çanakkale Boğazı'nda, TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anısına 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında saygı dalışı gerçekleştirildi. Anma töreni, çok sayıda kurumun iş birliğiyle düzenlendi.

Anma töreni ve dalış detayları

Program, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi koordinasyonunda gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında 7 kişilik dalış ekibi, batığın bulunduğu 87 metre derinliğe indi.

Anma için hazırlanan, üzerinde 81 şehidin isimlerinin yazılı olduğu Dumlupınar armalı özel plaket, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol üyeleri tarafından dalış ekibine teslim edilerek Nara Burnu açıklarındaki batığın bulunduğu noktaya bırakıldı.

Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'in mesajı

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yaptığı konuşmada bu etkinliğin yalnızca bir dalış olmadığını vurguladı. Kaşdemir, 'O büyük kahramanları hatırlamak, gelecek kuşaklara aktarmak için yapılan bir etkinlikti. O büyük insanlar canlarını feda ettiler ve son sözleri 'Vatan sağ olsun' oldu' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları, aziz şehitler ve gazilerin rahmetle anıldığını belirtti.

Katılımcılar

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez ile diğer ilgililer katıldı.

Dumlupınar kazası

Türk Deniz Kuvvetlerine ait 'Dumlupınar' denizaltısı, 4 Nisan 1953'te NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı 'Naboland' gemisiyle çarpışarak batmış ve 81 Türk denizci şehit olmuştu. Bu facianın ardından 4 Nisan tarihi 'Deniz Şehitlerini Anma Günü' ilan edilmişti.

