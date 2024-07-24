Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TCG Enez İtalya'da Eğitim ve Liman Ziyareti Gerçekleştirdi

TCG Enez, İtalya'da Romanya Deniz Kuvvetleri ile eğitim yaparak önemli bir liman ziyareti gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:03
TCG Enez İtalya'da Eğitim ve Liman Ziyareti Gerçekleştirdi

TCG Enez İtalya'da Liman Ziyareti ve Eğitim Gerçekleştirdi

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Enez mayın avlama gemisi, İtalya'nın Taranto şehrine bir liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında, gemi personeli Romanya Deniz Kuvvetleri’ne ait mayın avlama gemisi Ros Balescu ile eğitim faaliyetlerinde bulundu.

Eğitim Faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, liman ziyareti çerçevesinde NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında yapılan çalışmalar önemli bir yer tutuyor.

Gemi personeli, SNMCMG-2 Komutanı Albay Sebastian Barote ile birlikte İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Vincenzo Montanaro'yu ziyaret ederek dostluk ilişkilerini pekiştirdi.

Liman ziyaretinin ardından, Bari yönüne seyir halindeyken iki gemi arasında Seyir, Gemicilik ve Mayın Harbi eğitimleri gerçekleştirildi. Bu tür eğitim faaliyetleri, deniz güvenliğini artırma amacı taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da yatırım fırsatı: 1.580.400 TL değerinde arsa satışa çıkıyor!

Sigaraya okkalı zam! Tiryakileri tek tek bıraktıracak yeni fiyatı!

A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!

Kavga eden komşuların fotoğrafındaki 3 farkı 15 saniyede görebiliyorsanız, gözleriniz bir kartal kadar keskin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!

Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

Kavga eden komşuların fotoğrafındaki 3 farkı 15 saniyede görebiliyorsanız, gözleriniz bir kartal kadar keskin!

Emeklinin gözleri ışıldayacak! Emekliye 20.000 TL ek ödeme onaylandı!

İşinizi büyütün! Kadın girişimcilere 450.000 TL'ye kadar kredi fırsatı

Bolu'da yatırım fırsatı: 1.580.400 TL değerinde arsa satışa çıkıyor!

Sigaraya okkalı zam! Tiryakileri tek tek bıraktıracak yeni fiyatı!

İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

Lise mezunlarına polis olma fırsatı! EGM binlerce polis alımı yapacak!

Sıfır ev almak isteyenler dikkat hangi bankalar tüm bedeli karşılıyor!