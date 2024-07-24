TCG Enez İtalya'da Eğitim ve Liman Ziyareti Gerçekleştirdi

TCG Enez İtalya'da Liman Ziyareti ve Eğitim Gerçekleştirdi

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Enez mayın avlama gemisi, İtalya'nın Taranto şehrine bir liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında, gemi personeli Romanya Deniz Kuvvetleri’ne ait mayın avlama gemisi Ros Balescu ile eğitim faaliyetlerinde bulundu.

Eğitim Faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, liman ziyareti çerçevesinde NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında yapılan çalışmalar önemli bir yer tutuyor.

Gemi personeli, SNMCMG-2 Komutanı Albay Sebastian Barote ile birlikte İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Vincenzo Montanaro'yu ziyaret ederek dostluk ilişkilerini pekiştirdi.

Liman ziyaretinin ardından, Bari yönüne seyir halindeyken iki gemi arasında Seyir, Gemicilik ve Mayın Harbi eğitimleri gerçekleştirildi. Bu tür eğitim faaliyetleri, deniz güvenliğini artırma amacı taşıyor.