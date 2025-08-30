DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.454.505,32 -0,7%

TCG Fırtına Kocaeli'de ziyarete açıldı

İzmit Marina'da 30 Ağustos dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu halka açıldı; vatandaşlar gemiyi gezdi, mürettebat bilgi verdi ve şehit yakınları için program düzenlendi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:53
TCG Fırtına Kocaeli'de ziyarete açıldı

TCG Fırtına İzmit Marina'da ziyarete açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına demirleyen TCG Fırtına hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı. İzmit Marina'da yer alan gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Ziyaretçiler gemiyi yakından inceleme fırsatı buldu

Marinaya gelenler, Türk Deniz Kuvvetleri'nin rüzgar sınıfı hücumbotlarından olan gemiyi yakından görme ve inceleme imkanı buldu. Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, geminin hikâyesini anlatarak özellikleri hakkında bilgi verdi.

Gemiye ailesiyle ziyarete gelen Şaban Şentürk, yıllar önce askerlik görevini TCG Poyraz hücumbotunda yaptığını belirterek, ziyaretin duygusal olduğunu söyledi. Şentürk, ziyaretle ilgili olarak şunları ifade etti: "İnsan duygulanıyor tabii. 1993-1994 yıllarında askerlik yaptım. Tekrar anılar canlanıyor. Güzeldi yine gezmek."

Şentürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda geminin ziyarete açılmasının güzel olduğunu vurgulayarak, "Halkın gemiler hakkında bilgilendirilmesi güzel." dedi.

Anne ve babasıyla gemiyi ziyarete gelen Mert Aşrak ise 5 sene boyunca gemide görev yaptığını belirterek, "Gurur verici bir şey tabii. Eskiden böyle bir şey yoktu. Şu an çok güzel, anlatılmaz. Bir de içinde yaşadığınız zaman ayrı gurur veriyor insana." ifadelerini kullandı.

Vali İlhami Aktaş şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Öte yandan Vali İlhami Aktaş da Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanlığı tarafından TCG Fırtına hücumbotunda şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğe katıldı. Programa, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Program, Vali Aktaş'ın şehit yakınları ve gazilerle sohbet etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete...

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de 8 Sahipsiz Hayvan Zehirlenmesi: 1 Şüpheli Gözaltında
2
Yaşar Güler'den 30 Ağustos Mesajı: Devlet Mezarlığı Ziyareti ve Emanet Vatan Vurgusu
3
Edirne ve Kırklareli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
4
İtalya'da 'Phica' Sitesine Soruşturma: Ünlü Kadınların Fotoğrafları Tahrif Edildi
5
İstanbul'da Triatlon Şampiyonası: 30-31 Ağustos Yol Kapatmaları ve Alternatifler
6
Tel Aviv'de Araç Patlaması: 4 Yaralı, 1 Gözaltı
7
Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta