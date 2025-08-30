TCG Fırtına Kocaeli'de ziyarete açıldı

TCG Fırtına İzmit Marina'da ziyarete açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına demirleyen TCG Fırtına hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı. İzmit Marina'da yer alan gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Ziyaretçiler gemiyi yakından inceleme fırsatı buldu

Marinaya gelenler, Türk Deniz Kuvvetleri'nin rüzgar sınıfı hücumbotlarından olan gemiyi yakından görme ve inceleme imkanı buldu. Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, geminin hikâyesini anlatarak özellikleri hakkında bilgi verdi.

Gemiye ailesiyle ziyarete gelen Şaban Şentürk, yıllar önce askerlik görevini TCG Poyraz hücumbotunda yaptığını belirterek, ziyaretin duygusal olduğunu söyledi. Şentürk, ziyaretle ilgili olarak şunları ifade etti: "İnsan duygulanıyor tabii. 1993-1994 yıllarında askerlik yaptım. Tekrar anılar canlanıyor. Güzeldi yine gezmek."

Şentürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda geminin ziyarete açılmasının güzel olduğunu vurgulayarak, "Halkın gemiler hakkında bilgilendirilmesi güzel." dedi.

Anne ve babasıyla gemiyi ziyarete gelen Mert Aşrak ise 5 sene boyunca gemide görev yaptığını belirterek, "Gurur verici bir şey tabii. Eskiden böyle bir şey yoktu. Şu an çok güzel, anlatılmaz. Bir de içinde yaşadığınız zaman ayrı gurur veriyor insana." ifadelerini kullandı.

Vali İlhami Aktaş şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Öte yandan Vali İlhami Aktaş da Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanlığı tarafından TCG Fırtına hücumbotunda şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğe katıldı. Programa, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Program, Vali Aktaş'ın şehit yakınları ve gazilerle sohbet etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

