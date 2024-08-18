TCG Gaziantep Fırkateyni Akdeniz'de Eğitim Gerçekleştirdi

TCG Gaziantep, Akdeniz'de Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin gururu olan TCG Gaziantep fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi çerçevesinde, Akdeniz açıklarında önemli gemicilik ve geçiş eğitimleri yaptı.

Eğitim Faaliyetlerine Katılan Gemiler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, TCG Gaziantep'in, Kanada Kraliyet Donanması’na ait HMCS Charlottetown fırkateyni ile Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait JS Shimakaze ve JS Kashima muhripleri ve ayrıca Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait ROS Balescu mayın avlama gemisiyle birlikte eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiği belirtildi.