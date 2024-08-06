TCG Gaziantep Firkateyni İstanbul'da Liman Ziyareti Gerçekleştirdi

TCG Gaziantep Firkateyni İstanbul Limanında
Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz gücü, TCG Gaziantep firkateyni ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında İstanbul'da önemli bir liman ziyareti gerçekleştirdi.
Bakanlık Açıklamasına Göre
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya aracılığıyla TCG Gaziantep'in görev ziyareti hakkında bilgi verdi. Açıklamada, "TCG Gaziantep firkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 içerisinde İstanbul’a geldi. Firkateynimiz, SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildi." ifadelerine yer verildi.
Hayatını Kaybedenlere Saygı
Paylaşılan bilgilerde, TCG Gaziantep personelinin İstanbul ziyaretinin ardından Çanakkale Boğazı'nda bulunan Şehitler Abidesi'ni saygıyla selamladıkları da vurgulandı.