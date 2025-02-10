DOLAR
36 -0,02%
EURO
37,14 0,21%
ALTIN
3.361,84 -1,66%
BITCOIN
3.514.688,14 -1,44%

TCG Gelibolu Fırkateyni Libya Açıklarında Eğitimler Gerçekleştirdi

TCG Gelibolu fırkateyni, Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında önemli eğitimler yaptı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:33
TCG Gelibolu Fırkateyni Libya Açıklarında Eğitimler Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında çeşitli eğitimler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış, malzeme transferi ve denizden personel kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi." denildi.

Bu tür eğitimler, deniz kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmak ve uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla büyük önem taşımaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ultra Ortodoks Haham Dov Landau'dan Çarpıcı Açıklama: İsrail'in Araplar Tarafından Yönetilmesi Gerekir
2
İsrail Heyeti Doha'dan Döndü: Ateşkesin İkinci Aşaması İçin Müzakereler Devam Ediyor
3
Elon Musk: FEMA, Düzensiz Göçmenlere 59 Milyon Dolar Harcadı
4
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
5
DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit'ten Kritik Değerlendirmeler
6
Hamas Lideri Hayye: 'Trump ve Netanyahu'nun Planlarını Yok Edeceğiz'

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!