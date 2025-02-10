TCG Gelibolu Fırkateyni Libya Açıklarında Eğitimler Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında çeşitli eğitimler gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış, malzeme transferi ve denizden personel kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi." denildi.
Bu tür eğitimler, deniz kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmak ve uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla büyük önem taşımaktadır.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi.