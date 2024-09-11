TCG Gelibolu ve TCG Bafra'nın Akdeniz'deki Eğitim Faaliyetleri

TCG Gelibolu ve TCG Bafra'nın Eğitim Görevi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, deniz kuvvetlerinin eğitim faaliyetlerine yönelik önemli bir duyuru yaptı. TCG Gelibolu fırkateyni ile TCG Bafra karakol gemisi, Fransa Deniz Kuvvetleri’ne ait FS Languedoc fırkateyni ile birlikte Akdeniz'de geçiş eğitimleri gerçekleştirdi.

Eğitim Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili fotoğraflara yer verildi. Bu tür eğitimlerin, uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve deniz güvenliğini artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Deniz kuvvetlerinin, uluslararası işbirlikleri aracılığıyla bilgi ve deneyim alışverişinde bulunduğu bu eğitim gerçekleştirilen geçişlerin önemi, güvenli deniz yollarının korunmasındaki rolü ile daha da artmaktadır.

TCG Gelibolu fırkateyni ile TCG Bafra karakol gemisi, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS Languedoc fırkateyni ile Akdeniz'de geçiş eğitimleri gerçekleştirdi.

TCG Gelibolu fırkateyni ile TCG Bafra karakol gemisi, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS Languedoc fırkateyni ile Akdeniz'de geçiş eğitimleri gerçekleştirdi.

TCG Gelibolu fırkateyni ile TCG Bafra karakol gemisi, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS Languedoc fırkateyni ile Akdeniz'de geçiş eğitimleri gerçekleştirdi.

TCG Gelibolu fırkateyni ile TCG Bafra karakol gemisi, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS Languedoc fırkateyni ile Akdeniz'de geçiş eğitimleri gerçekleştirdi.