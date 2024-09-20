TCG HIZIRREİS Denizaltısının İlk Seyri ve Dalışı Gerçekleşti

TCG HIZIRREİS Denizaltısı İlk Seyrini Gerçekleştirdi

Türk Donanması'nın yeni gücü TCG HIZIRREİS, önemli bir başarıya imza attı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), denizaltının 17 Eylül 2024 tarihinde ilk seyrini, 18 Eylül 2024 tarihinde ise ilk dalışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Resmi Açıklama

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi” çerçevesinde inşa edilen Reis Sınıfı Denizaltı'nın ikinci örneği olan TCG HIZIRREİS, başarılı bir sefer gerçekleştirdi. Bakanlık, denizaltıya icra edeceği harekatlarda güvenli seyriler ve başarılı görevler diledi.

HİZIRREİS ve Gelecekteki Rolü

TCG HIZIRREİS, Türk Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinin önemli bir parçasını temsil ediyor. Bu denizaltının donanma için stratejik önemi, deniz savaşları ve savunma operasyonlarında daha da netleşecektir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG HIZIRREİS denizaltısının 17 Eylül'de ilk seyrini, 18 Eylül'de de ilk dalışını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG HIZIRREİS denizaltısının 17 Eylül'de ilk seyrini, 18 Eylül'de de ilk dalışını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG HIZIRREİS denizaltısının 17 Eylül'de ilk seyrini, 18 Eylül'de de ilk dalışını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG HIZIRREİS denizaltısının 17 Eylül'de ilk seyrini, 18 Eylül'de de ilk dalışını gerçekleştirdiğini bildirdi.