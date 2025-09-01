TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde Denize İndirildi — MİLGEM İstif Sınıfı 8. Gemi

TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde sembolik denize iniş yaptı

Sefine Tersanesi'nde, MİLGEM 6-12'nci İstif Sınıfı Fırkateynlerin Tedariki Projesi kapsamında inşa edilen 8'inci gemi TCG İçel (F-518)'in denize indirme töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkan Yardımcıları Mustafa Murat Şeker ve İhsan Kaya, Yalova Valisi Hülya Kaya, Sefine Tersanesi İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu ile çok sayıda yetkili ve personel katıldı.

Proje ve inşa süreci

SSB ile TAIS Ortak Girişimi ve STM arasında 6 Nisan 2023'te imzalanan proje kapsamında, 7 adet İstif sınıfı fırkateynin inşası aynı anda 3 tersanede yürütülüyor. Bu fırkateynlerden ikisinin inşası Sefine Tersanesi'nde devam ediyor. TCG İçel'in inşasına 15 Haziran 2023'te sac kesimi ile başlanmıştı. İstif sınıfı fırkateynlerin 2'nci ve 3'üncüsü İZMİR (F-516) ve İZMİT (F-517) ocak ayında denize indirilmişti.

Gemi özellikleri ve görev kabiliyeti

113 metre boyunda ve yaklaşık 3 bin 200 ton deplasmana sahip olarak tasarlanan TCG İçel, gaz türbini ve dizel makine kombinasyonuna sahip. Geminin azami hızı 29 knot ve üzeri olarak belirtildi. Deniz durumu 4 dahil olmak üzere Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz görev sahalarında helikopter harekatı icra edebilecek.

Gemi, 5 deniz durumuna kadar her türlü hava şartında; gözetleme, keşif, karakol, denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, hava savunma harbi, deniz hava harekatı, elektronik harp, asimetrik tehditlere karşı öz savunma ve arama kurtarma görevlerini icra edebilecek. Ayrıca kıyı sularında deniz nakliyatının korunması, denizde terörle mücadele ve amfibi harekat destek görevlerini üstlenebilecek.

Seri hâlinde seyir kabiliyetleri %95 yakıt sarfiyatı ile 14 knot hızda 5 bin 700 deniz mili ve 18 knot hızda 4 bin deniz mili olarak açıklandı. Erzak ve su kapasiteleri geminin asgari 15 gün denizde kalmasını sağlayacak. Helikopter güvertesi, 10 tonluk helikopter veya gemiye konuşlu insansız hava araçlarının gece-gündüz iniş-kalkışına uygun şekilde tasarlandı.

Yerli silah, sensör ve yazılımlar

Fırkateyinde Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen 76 mm MKE baş topu, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, MİDLAS Diket Atım Sistemi ve Atmaca Gemi Savar Füzesi gibi yerli sistemler bulunuyor. Bu silah ve sistemler, yerli olarak üretilen 3D Hava ve Su Üstü Arama Radarı, Atış Kontrol Radarı, Elektro-optik Arama Takip Sistemi, Elektronik Harp Sistemi ve Ağ Destekli ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile entegre edilecek.

Gemi, Türk Loydu denetiminde ve askeri gemi kurallarına uygun olarak inşa edilmekte olup sertifikalandırma süreci de Türk Loydu tarafından yürütülüyor.

Yetkililerin açıklamaları

Mustafa Murat Şeker törende, SSB olarak Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tüm platformları yoğun bir şekilde hayata geçirdiklerini belirterek, "Dünyada sayılı ülkenin yapabileceği bir şeyi şu anda yapıyoruz. Askeri ya da sivil tüm tersanelerimizde 30'un üzerinde askeri gemi aynı anda inşa ediliyor." dedi.

Şeker, MİLGEM ile sadece bir platform değil bir ekosistem inşa ettiklerini, alt sistemler ve insan kaynağının oluşturulduğunu ifade etti. İlk MİLGEM tesliminde yüzde 65'lerin üzerinde yerli katkı olduğunu, her gemiyle birlikte teknolojiyi ve yerli katkıyı artırdıklarını vurgulayarak, "Bu gemimiz sadece bir platform değil, üzerinde savaş sistemlerimiz de var ve bu savaş sistemlerinin tamamını yerli olarak yapabiliyoruz. Bunu başarabilecek nadir ülkelerden bir tanesiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, insansız sistemler ve TF-2000 projesine yönelik açıklamalarında, "Bu yıl içerisinde onu da sözleşmeye bağlayacağız." ve TF-2000 ile ilgili olarak "TF-2000'le ilgili sözleşmemizi de bu yıl içerisinde yakın zamanda imzalayacağız, ilgili süreçleri başlatacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca insansız deniz araçları, kamikaze insansız deniz aracı ve insansız denizaltı projeleri hakkında bilgi verdi.

Yerli katkı ve üretim

Sefine Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu, TCG İçel'de 200'ü aşkın tedarikçi firma yer aldığını ve yerli katkı oranının yüzde 70'in üzerinde olduğunu söyledi. Koloğlu, yerli katkının yüzde 74'ten fazlasının yan sanayi ve KOBİ'lerden sağlandığını belirterek, gemide 1500 ton çelik kullanıldığını, 350 kilometre kablo çekildiğini ve 2 milyon adam/saati aşan işçilik ile üretim gerçekleştirileceğini aktardı.

Denize indirme operasyonu

Konuşmaların ardından yüzer havuzda yer alan TCG İçel'in sembolik denize inişi gerçekleştirildi. Denize indirme operasyonunun çeşitli süreçlerle devam edeceği ve tüm kontrollerle birlikte 24 saat içinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

