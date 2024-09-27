TCG Karadeniz Ereğli Gemisi İskenderun'da Vatandaşlara Açıldı

TCG Karadeniz Ereğli Gemisi İskenderun'da

TCG Karadeniz Ereğli gemisi, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Gemi İskenderun İskelesinde Demirledi

Mersin Limanı’ndan hareket eden TCG Karadeniz Ereğli, İskenderun İskelesi’ne yanaşarak buraya demirledi. Ziyaretçiler gemiyi keşfetme fırsatı buldu.

Bilgi ve Hatıra Fotoğrafları

Gemiyi gezmeye gelen vatandaşlar, askeri personel tarafından geminin özellikleri hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaretçiler anılarını ölümsüzleştirmek için bolca fotoğraf çekti.

Protokol Yemeği

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenen ziyarette, şehit aileleri için özel bir protokol yemeği de organize edildi. Bu anlamlı etkinlik, vatandaşlarla askerler arasında sıcak bir bağ kurdu.

TCG Karadeniz Ereğli gemisi, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Program dolayısıyla geminin komutanları, hatıra fotoğrafı çekildi.

TCG Karadeniz Ereğli gemisi, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Program dolayısıyla geminin komutanları, hatıra fotoğrafı çekildi.

TCG Karadeniz Ereğli gemisi, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Program dolayısıyla geminin komutanları, hatıra fotoğrafı çekildi.

TCG Karadeniz Ereğli gemisi, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Program dolayısıyla geminin komutanları, hatıra fotoğrafı çekildi.