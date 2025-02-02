DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.532.405,54 2,49%

TCG Kemalreis ve TCG Salihreis, Doğu Akdeniz'de Eğitim Gerçekleştirdi

MSB, TCG Kemalreis ve TCG Salihreis fırkateynlerinin Doğu Akdeniz'de eğitim yaptığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:33
TCG Kemalreis ve TCG Salihreis, Doğu Akdeniz'de Eğitim Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz'de Eğitim Faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO Deniz Muhafızı Harekatı (DMH) Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

MSB'den Açıklama

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO DMH Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyni, Doğu Akdeniz'de eğitimler icra etti." sözlerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO Deniz Muhafızı Harekatı (DMH) Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de eğitim yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO Deniz Muhafızı Harekatı (DMH) Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de eğitim yaptığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Minibüs Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadınlar, AK Parti'nin Başarısının Anahtarıdır'
3
Tekirdağ'da 5 Ton Hamsi Dağıtıldı: 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı
4
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
5
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'den Açıklamalar: "Daha İyi Bir Kasımpaşa Gözlemleyeceğiz"
6
Mustafa Alper Avcı: 'Gelecek İçin İyi Bir Takım İnşa Edeceğiz'

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı