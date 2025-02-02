TCG Kemalreis ve TCG Salihreis, Doğu Akdeniz'de Eğitim Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz'de Eğitim Faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO Deniz Muhafızı Harekatı (DMH) Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

MSB'den Açıklama

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO DMH Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyni, Doğu Akdeniz'de eğitimler icra etti." sözlerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO Deniz Muhafızı Harekatı (DMH) Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de eğitim yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO Deniz Muhafızı Harekatı (DMH) Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de eğitim yaptığını bildirdi.