TCG Kınalıada Korveti, Japonya Seyrinin Ardından Foça'da Karşılandı

TCG Kınalıada Korveti, Foça'da Törenle Karşılandı

Japonya seyrinin ardından yurda dönen TCG Kınalıada Korveti, gelişini Foça'daki Deniz Üs Komutanlığı'nda düzenlenen bir törenle kutladı. Geri dönüş sırasında duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, korvet personeli ve aileleri bir araya geldi. Bu anlarda bir personel, görev sırasında dünyaya gelen kızını ilk kez kucakladı.

Japonya Seyri ve İkili İlişkiler

TCG Kınalıada, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin 134'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 8 Nisan’da yola çıkmıştı. Korvet, 4 ay 16 gün süren seyrinin ardından Foça'daki Leventler Limanı'na vardı.

Sevgi ve Gurur Dolu Karşılamalar

Korvetin limana yanaşması sırasında diğer gemilerle yapılan selamlaşma töreninin ardından 140 personel, komutanları Selamladı. Tören alanında konuşma yapan Tuğamiral Koray Vural, Türk Deniz Kuvvetleri'nin başarısının altını çizerek, "Zafer, 'Zafer Benimdir' diyebilenindir" diyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlattı.

MİLGEM Projesinin Gururu

Vural, TCG Kınalıada'nın MİLGEM projesinin dördüncü gemisi olarak %70 yerli imalat oranına sahip olduğunu belirtti. Korvetin 27,280 deniz mili mesafe kat ettiğini ve Japonya seyri boyunca 23 liman ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca 2,006 davetlinin katıldığı resepsiyonlara, üst düzey siyasetçilerin de iştirak ettiğini ifade etti.

Aile Bağları ve Duygusal Anlar

Törenden sonra korvet personeli, aileleriyle kucaklaşarak duygusal anların yaşanmasına neden oldular. Personellerden Ferhat Keser, "Çocuğum ben seyre çıkarken doğdu, hiç göremedim. Ailemi görmenin sevincini yaşıyorum" dedi. Eşi İrem Keser ise, "Dört gözle bekliyorduk, çok şükür kavuştuk özlemimiz bitti" ifadelerini kullandı. Ayrıca, personel Hamza Demirbaş, sefer dönüşü kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Aleyna Şentürk, bu sürprizi beklemediğini belirterek şaşkın ve sevinçli olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.