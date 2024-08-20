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TCG Kınalıada Korveti Mısır ile Eğitim Gerçekleştirdi

TCG Kınalıada, Mısır Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimleri yaptı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 21:49
TCG Kınalıada Korveti Mısır ile Eğitim Gerçekleştirdi

TCG Kınalıada Korveti ve Mısır Eğitimleri

Türk Deniz Kuvvetlerinin önemli gemilerinden biri olan TCG Kınalıada korveti, Mısır Deniz Kuvvetlerine bağlı AL FATEH korvetiyle başarılı bir geçiş eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim Detayları

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu eğitim, TCG Kınalıada'nın Japonya'dan dönüş yolunda gerçekleşti. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretin ardından, gemimiz İskenderiye/Mısır limanında 20 Ağustos 2024 tarihinde Mısır Deniz Kuvvetlerine ait AL FATEH korveti ile geçiş eğitimlerini icra etti."

Türk ve Mısır İşbirliği

Bu tür eğitimlerin, Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmesi hedefleniyor, aynı zamanda deniz güvenliğinin artırılmasına katkı sağlıyor.

TCG Kınalıada korveti, Mısır Deniz Kuvvetlerine ait AL FATEH korveti ile geçiş eğitimleri...

TCG Kınalıada korveti, Mısır Deniz Kuvvetlerine ait AL FATEH korveti ile geçiş eğitimleri yaptı.

TCG Kınalıada korveti, Mısır Deniz Kuvvetlerine ait AL FATEH korveti ile geçiş eğitimleri...

TCG Kınalıada korveti, Mısır Deniz Kuvvetlerine ait AL FATEH korveti ile geçiş eğitimleri yaptı.

TCG Kınalıada korveti, Mısır Deniz Kuvvetlerine ait AL FATEH korveti ile geçiş eğitimleri...

TCG Kınalıada korveti, Mısır Deniz Kuvvetlerine ait AL FATEH korveti ile geçiş eğitimleri yaptı.

TCG Kınalıada korveti, Mısır Deniz Kuvvetlerine ait AL FATEH korveti ile geçiş eğitimleri...

TCG Kınalıada korveti, Mısır Deniz Kuvvetlerine ait AL FATEH korveti ile geçiş eğitimleri yaptı.

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