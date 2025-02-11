TCG Salihreis Fırkateyni, NATO Deniz Muhafızı Harekatı 2025-1'e Katıldı

TCG Salihreis Fırkateyni NATO Harekatına Dahil Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin NATO Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı 2025-1 için Doğu Akdeniz’de görev aldığını duyurdu. Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte farkındalığı artırdı.

Harekat Detayları

Paylaşımda, "TCG Salihreis fırkateyni, Doğu Akdeniz'de NATO Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı 2025-1'e katıldı," ifadesiyle bu önemli görevin duyurusu yapıldı. Ayrıca, harekata dair çeşitli fotoğraflar da paylaşılarak, görevdeki ekipman ve hazırlıklar hakkında bilgi verildi.

Bu katılım, Türkiye’nin NATO içindeki rolünü güçlendirirken, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına da katkıda bulunuyor.