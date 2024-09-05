TCG Yıldırım Firkateyni Yunanistan'da Liman Ziyareti Gerçekleştirdi

TCG Yıldırım Firkateyni Yunanistan'a Gitti

Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli askeri varlıklarından biri olan TCG Yıldırım firkateyni, NATO'nun önemli bir misyonu olan Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) çerçevesinde Yunanistan'ın Suda Limanı'na başarılı bir liman ziyareti gerçekleştirdi.

Açıklama ve Ziyaret Detayları

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Yıldırım firkateynimiz, SNMG-2 görevleri çerçevesinde Yunanistan'a liman ziyareti yaptı. Bu süreçte, SNMG-2 Komodoru Tuğamiral Matthew Coates tarafından firkateynimiz ziyaret edilmiştir." bilgileri verildi. Önemli Bir Adım

Bu tür ziyaretler, Türkiye'nin NATO ile olan iş birliğini güçlendirirken, uluslararası güvenliğe yönelik katkıları arttırmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yıldırım firkateyninin Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yıldırım firkateyninin Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yıldırım firkateyninin Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yıldırım firkateyninin Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.