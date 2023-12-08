TCK'daki hükme yönelik Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı!

Anayasa Mahkemesi, iki ağır ceza mahkemesinin iptal talebini değerlendirerek, örgüt adına suç işleme suçunun öngörülebilir, belirli ve keyfi müdahaleleri engelleyici nitelikte olmadığına, bu nedenle kanunilik ilkesini sağlamadığına ve temel haklara aykırı olduğuna hükmetti. Karar, 4 ay sonra yürürlüğe girecek.

Anayasa Mahkemesi, Patnos Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 6. fıkrasının Anayasa'nın 2, 13 ve 38. maddelerine aykırı olduğunu savunarak, bu hükmün iptali talebinde bulunduğu başvuruları karara bağladı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvuru kararlarında, söz konusu hükmün kamu gücünü kullanan organların keyfi davranışlarını engelleyecek ve bireylerin haklarını anlamalarına yardımcı olacak şekilde anlaşılır ve öngörülebilir olmadığı, ayrıca hükmün belirsizliğinin hukuk devleti ilkesi ve suçta ve cezada kanunilik prensipleriyle uyumsuz olduğu öne sürüldü.

Anayasa Mahkemesi, talebi değerlendirirken, söz konusu hükmün anlaşılır bir kanun hükmü olduğuna dikkat çekti, ancak hükmün belirlilik taşıyabilmesi için uygulamasının ortaya çıkacak sonuçların öngörülebilir olması gerektiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin kararında ayrıca, söz konusu hükmün Anayasa tarafından korunan temel haklara karşı keyfi müdahaleleri engelleyip engellemediğinin de değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Karar Suç Kapsamını Genişletiyor

Kararda, söz konusu kuralda yer alan "örgüt adına işlenen suç" kavramına dair herhangi bir açıklama veya düzenleme olmaması ve işlenen suçlar arasında herhangi bir ayrım yapılmamış olması nedeniyle, şu ifadelere yer verildi:

"Başka bir ifadeyle, niteliğine ya da ağırlığına bakılmaksızın, herhangi bir suçun örgüt üyesi olmayan bir kişi tarafından bir örgüt adına işlendiği değerlendirildiğinde, kişiler ayrıca örgüte üye olma suçundan da cezalandırılmaktadır. Bu durum son derece ağır bir itham ve ceza öngören bir suçun kapsamını ölçütleri belirsiz olacak biçimde genişletmektedir. Yargı makamlarının da örgüt adına işlenen suç kavramını her somut olayın özelliklerine göre farklı yorumladıkları ve belirliliğin yargısal yorumla da sağlanamadığı anlaşılmaktadır."

Kararda, belirlilik incelemesi bağlamında dikkate alınması gereken diğer bir husus olarak, kişinin örgüt adına suç işlemesi durumunda örgüte üye olma suçundan da cezalandırılması konusuna değinildi. Bu değerlendirme şu ifadelerle yapıldı:

"Temel hakla bağlantısı olmayan suçlar bakımından da uygulanması mümkün olmakla birlikte işlenen suçun temel hakların kullanımıyla ilgili olması durumunda kuralda yer alan örgüt adına kavramının belirsizliğinden kaynaklı geniş yorumu nedeniyle kuralla ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ya da örgütlenme veya din ve vicdan özgürlüğü gibi temel haklar üzerinde güçlü bir caydırıcı etki yaratılmaktadır."

Kararda, söz konusu kuralın uygulanması durumunda, örgüte üye olma suçu bakımından aranan belirli şartların, örgüte üye olmayan ancak örgüt adına suç işleyen bir kişi için aranmadığına ve her iki kategorideki kişiler arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın örgüte üye olmayan ancak örgüt adına suç işleyen bir kişinin örgüt üyesi olarak cezalandırıldığına vurgu yapıldı. Bu durum, örgüt adına suç işleyen bir kişinin örgüt üyelerine göre daha ağır cezalara maruz kalmasına neden olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, kuralın temel haklarla bağlantısı olmayan suçlarda uygulanabilir olmasına rağmen, işlenen suçun temel haklarla ilgili olması durumunda, kuraldaki örgüt adına kavramının belirsizliği nedeniyle geniş bir yorumun mümkün olması, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, örgütlenme veya din ve vicdan özgürlüğü gibi temel haklar üzerinde güçlü bir caydırıcı etki yaratmadığı belirtildi.

Kanunilik Şartı Taşımıyor

Kararda, itiraza konu olan kuralın, örgüt üyeliğine dair somut delil olmaksızın ve işlenen suçun niteliği ve ağırlığı itibarıyla örgütün amaçlarına ne şekilde katkıda bulunduğu göz önüne alınmadan kişilerin örgüte üye olma suçundan cezalandırılmasına neden olacak geniş bir yoruma açık olduğu ifade edildi. Bu bağlamda, kuralın kamu otoritesinin keyfi uygulamalarını önlemeye yönelik belirli ve öngörülebilir nitelikte olmadığı, bu nedenle kanunilik şartını taşımadığı ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi, TCK'nin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen 220. maddesinin 6. fıkrasındaki "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır." ifadesinin Anayasa'nın 38. maddesine aykırı olduğuna karar vermiş ve söz konusu ifadeyi oy birliğiyle iptal etmiştir.

Kararda, birinci cümlenin iptali nedeniyle uygulanma imkanı kalmayan aynı fıkradaki ikinci ve üçüncü cümlelerin de iptalinin gerektiği belirtildi. Yüksek mahkeme tarafından alınan karar neticesinde, karar 4 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.