TCMB Başkanı Karahan'ın Zam Açıklaması Yalanlandı

Yüzde 20 Zam İddiası Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, Londra'da yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmede çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını söylediği iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Merkez Bankası'ndan Açıklama

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın, Londra'da düzenlenen toplantıda böyle bir açıklamada bulunmadığı ve bu konu hakkında herhangi bir soru almadığı belirtilen açıklamada, haberlerin gerçekliğinin bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Toplantıda çalışan ve emeklilerin zam oranına dair bir bilgi verilmemiştir. Bu tür asılsız iddialara itibar edilmemelidir," denildi.

Medya Uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu tarz yanıtların ve haberlerin herhangi bir dayanağı olmadığına dikkat çekerek, medyayı ve kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımından kaçınmaları konusunda uyardı.