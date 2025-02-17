TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

TCMB’den Şirketler İçin Önemli Duyuru!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili devrim niteliğinde bir karar aldığını açıkladı. 15 Şubat 2025 tarihinden itibaren tüzel kişilerin KKM hesap açma ve yenileme işlemleri son bulacak.

Tüzel Kişilere KKM Uygulaması Sona Erdi

TCMB'nin açıklamasına göre, 15 Şubat 2025 itibarıyla tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemleri durdurulacak. Bu karar, KKM sisteminin yalnızca bireysel yatırımcılara yöneltilmesi ve sistem içerisindeki risklerin azaltılması amacıyla alınmıştır.

TCMB'nin resmi duyurusunda; "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat uygulaması üzerinden Türk Lirası'nın güçlenmesine yönelik stratejik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Ticari Firmaların Katılımı Kısıtlandı

Ayrıca, açıklamada tüzel kişilerin KKM hesaplarının Türk Lirası'na geçiş sürecinde çıkarıldığı konusuna vurgu yapıldı. Bu durum, KKM uygulamasının bireysel yatırımcılar üzerinden devam edeceği anlamına gelirken, ticari firmaların bu avantajdan yararlanamayacağı belirtilmiştir.

2019 yılının sonlarında başlayan KKM uygulaması, yatırımcılar için döviz dalgalanmalarına karşı bir koruma aracı olarak işlev görmekteydi. Ancak artık tüzel kişilerin bu korumayı kaybetmesi, sektörlerde belirsizliklerin artmasına sebep olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

KKM'nin Önemi ve Yeni Durum

Ekonomik gündemde önemli bir değişiklik yaratan KKM'nin tüzel kişiler için sonlandırılması kararı, özellikle ticaretle uğraşan şirketler açısından kritik bir etki yaratmaktadır. KKM, döviz kuru dalgalanmalarına karşı bir tür sigorta görevi görürken, bu korumanın kalkmasıyla birlikte şirketler ani kur yükselişlerine karşı daha savunmasız hale gelmektedir. Alınan bu kararın; ekonomik politikaların yeniden şekillendirilmesi ve enflasyonla mücadele gibi nedenlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir.