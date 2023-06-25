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TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

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TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildi. Bankaların dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama da tebliğe eklendi.

TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülecek. Ayrıca, bankaların dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama da tebliğe eklendi. Sadeleşme politikası kapsamında ilk adım olarak atılan bu değişiklikler piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek doğrultuda yapıldı.

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