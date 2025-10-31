TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

TCMB, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin 2016'dan beri sahip olduğu faaliyet iznini Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile iptal etti; kullanıcılar büyük endişe içinde.

Yayın Tarihi: 31.10.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 09:23
TCMB, Papara'nın faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.'ye 21 Nisan 2016'da verilen faaliyet izninin iptal edildiğini duyurdu. Karar, Resmî Gazete'de yayımlandı ve finans dünyasında ile Papara kullanıcıları arasında şok etkisi yarattı.

Kararın yasal dayanağı

TCMB açıklamasında iptal kararının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan bir karar ile 6493 sayılı 'Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun''un ilgili maddelerine dayandırıldığı belirtildi.

İptalin gerekçesi henüz açıklanmadı

Resmî Gazete'de yayımlanan metinde iptalin BDDK kararına dayandığı vurgulansa da, kararın alınmasına yol açan spesifik ihlal, usulsüzlük veya eksikliğe dair ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılmadı. Bu belirsizlik sektörde ve kullanıcılar arasında yoğun soru işaretleri oluşturdu.

Kullanıcılar ne yapacak, hizmetler çalışıyor mu?

Papara kullanıcıları şu anda hesap açma, kart kullanma, para yatırma ve çekme gibi işlemleri gerçekleştirememektedir. İptalin ardından hizmetlerde kısıtlamalar ve kullanım engelleri olduğu bildirildi; hesap bakiyelerinin akıbeti, transfer işlemlerinin durumu ve Papara Cardların işleyişi en önemli belirsizlikler olarak öne çıkıyor.

Önceki soruşturma gündemde

Daha önce oluşturulan gündemde, 11 Ekim 2025'te başlayan ve İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında; şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış ve şüpheliler için 28 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Bu süreç, gündemdeki belirsizlikleri artırıyor.

Beklenen açıklamalar

Sektör aktörleri ve kullanıcılar, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi TCMB, BDDK ve Papara'dan gelecek resmi açıklamalardan bekliyor. Gelişmeler geldikçe kamuoyu bilgilendirilecektir.

