TDB'den Başörtüsü Sebebiyle Ayrımcılık İddialarına Açıklama

Türk Diş Hekimleri Birliği'nden Önemli Açıklama

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), başörtüsü nedeniyle bir öğrencinin kongrede görev verilmemesi iddialarına açıklık getirdi. Özellikle, İstanbul'da 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde, bir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisinin başörtüsü nedeniyle yürütülen destek hizmetlerinde görev alamadığına dair çıkan haberlere karşılık, TDB'den bir yazılı açıklama geldi.

Ayrımcılıkla Mücadele Vurgusu

Açıklamada, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kongrelerde çeşitli destek hizmetlerinde yer almasının teşvik edildiği ve bu süreçte mali destek sağlandığı belirtildi. Kongre organizasyonunda görevli firmaların, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Dünya Diş Hekimleri Birliği tarafından görevlendirildiği vurgulandı. TDB, bu organizasyonun bir kısmını doğrudan yürütürken, bazı hizmetleri ise başka firmalardan temin ettiğine dikkat çekti.

İddialara Hedef Oluştu

Açıklamada, kongresinde görev alacak destek elemanlarının temininden sorumlu firmanın, başka bir firmadan hizmet alımında bulunduğu ifade edilerek, "Bir öğrencimizin kıyafet sebebiyle ayrımcı bir muameleye maruz kaldığı iddiaları üzerine, derhal konunun araştırılmasına başlanmış ve ilgili taraflarla üst düzey görüşmeler gerçekleştirilmiştir," denildi. TDB Genel Başkanı tarafından öğrencinin ailesiyle bir görüşme yapıldığı, yaşanan üzüntünün paylaşıldığı ve ayrımcı tutumların reddedildiği belirtildi.

Özenli Davranış Çağrısı

Birlik, ilgili firmalara ve çalışanlarına, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin tutumuna uygun olarak ayrımcılıktan uzak ve özenli olma konusunda uyarılar yaptığını bildirdi. Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odaları tarafından düzenlenen etkinliklerde kıyafetleri nedeniyle herhangi bir ayrımcılık yaşamadıklarını belirten öğrenciler, bu durumun güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak öne çıkarıldı.

Bu mesele üzerine Türk Diş Hekimleri Birliği'nin duruşu net bir şekilde ifade edilmiş olup, ilgili taraflarla her zaman iletişimde bulunulacağı vurgulandı.