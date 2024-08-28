Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TDB'den Başörtüsü Sebebiyle Ayrımcılık İddialarına Açıklama

TDB, bir öğrencinin başörtüsü gerekçesiyle kongrede görevlendirilmemesi üzerine açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:29
TDB'den Başörtüsü Sebebiyle Ayrımcılık İddialarına Açıklama

Türk Diş Hekimleri Birliği'nden Önemli Açıklama

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), başörtüsü nedeniyle bir öğrencinin kongrede görev verilmemesi iddialarına açıklık getirdi. Özellikle, İstanbul'da 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde, bir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisinin başörtüsü nedeniyle yürütülen destek hizmetlerinde görev alamadığına dair çıkan haberlere karşılık, TDB'den bir yazılı açıklama geldi.

Ayrımcılıkla Mücadele Vurgusu

Açıklamada, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kongrelerde çeşitli destek hizmetlerinde yer almasının teşvik edildiği ve bu süreçte mali destek sağlandığı belirtildi. Kongre organizasyonunda görevli firmaların, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Dünya Diş Hekimleri Birliği tarafından görevlendirildiği vurgulandı. TDB, bu organizasyonun bir kısmını doğrudan yürütürken, bazı hizmetleri ise başka firmalardan temin ettiğine dikkat çekti.

İddialara Hedef Oluştu

Açıklamada, kongresinde görev alacak destek elemanlarının temininden sorumlu firmanın, başka bir firmadan hizmet alımında bulunduğu ifade edilerek, "Bir öğrencimizin kıyafet sebebiyle ayrımcı bir muameleye maruz kaldığı iddiaları üzerine, derhal konunun araştırılmasına başlanmış ve ilgili taraflarla üst düzey görüşmeler gerçekleştirilmiştir," denildi. TDB Genel Başkanı tarafından öğrencinin ailesiyle bir görüşme yapıldığı, yaşanan üzüntünün paylaşıldığı ve ayrımcı tutumların reddedildiği belirtildi.

Özenli Davranış Çağrısı

Birlik, ilgili firmalara ve çalışanlarına, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin tutumuna uygun olarak ayrımcılıktan uzak ve özenli olma konusunda uyarılar yaptığını bildirdi. Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odaları tarafından düzenlenen etkinliklerde kıyafetleri nedeniyle herhangi bir ayrımcılık yaşamadıklarını belirten öğrenciler, bu durumun güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak öne çıkarıldı.

Bu mesele üzerine Türk Diş Hekimleri Birliği'nin duruşu net bir şekilde ifade edilmiş olup, ilgili taraflarla her zaman iletişimde bulunulacağı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar