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TDK, 2024 Yılının Kelimesi için Oylama Başlattı

TDK ve Ankara Üniversitesi, 2024 için kelime oylaması başlattı. Seçenekler arasında 'algoritma', 'merhamet' var.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:33
TDK, 2024 Yılının Kelimesi için Oylama Başlattı

2024 Yılının Kelimesi için Heyecan Verici Oylama

Türk Dil Kurumu (TDK) işbirliği ile Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesi belirlemek amacıyla oylama sürecini başlattı. Oylama, dilin kültürel üretim sağlama ve tartışma platformu oluşturmadaki önemini vurgulamak için gerçekleştiriliyor.

Öne Çıkan Kelimeler

Değerlendirme kurulunun önerdiği kelimeler arasında "algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yüzleşme" bulunuyor. Bu kelimeler, Türkçe'nin global kültür içindeki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Oylama Süreci

Oylama, TDK'nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Katılımcılardan, "Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt vermeleri bekleniyor. Oylamanın yüksek katılımla yapılması amaçlanıyor.

TDK'nın yaptığı açıklamayla, dünya genelinde ilan edilen kelime ve kavramların Türkçe üzerine düşünmeyi teşvik etmenin yanı sıra, kültürel gücün desteklenmesini sağlamak amaçlanıyor.

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