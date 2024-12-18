TDK, 2024 Yılının Kelimesi için Oylama Başlattı

2024 Yılının Kelimesi için Heyecan Verici Oylama
Türk Dil Kurumu (TDK) işbirliği ile Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesi belirlemek amacıyla oylama sürecini başlattı. Oylama, dilin kültürel üretim sağlama ve tartışma platformu oluşturmadaki önemini vurgulamak için gerçekleştiriliyor.
Öne Çıkan Kelimeler
Değerlendirme kurulunun önerdiği kelimeler arasında "algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yüzleşme" bulunuyor. Bu kelimeler, Türkçe'nin global kültür içindeki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Oylama Süreci
Oylama, TDK'nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Katılımcılardan, "Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt vermeleri bekleniyor. Oylamanın yüksek katılımla yapılması amaçlanıyor.
TDK'nın yaptığı açıklamayla, dünya genelinde ilan edilen kelime ve kavramların Türkçe üzerine düşünmeyi teşvik etmenin yanı sıra, kültürel gücün desteklenmesini sağlamak amaçlanıyor.