TDK, birçok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti!
Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait olan Türkçe Sözlük'ün 12'inci baskısı, 82 bin 135 madde başının dışında 18 bin 133 adedi madde içi olması kaydıyla söz, terim, deyim ve anlamlarından oluşturulan toplamda 132 bin 334 söz varlığı içermektedir.
Edinilen son bilgilere göre ise, sözlükte toplamda 45 bin 372 örnek cümle, sözlük metni olarak da 1 milyon 756 bin 396 kelimeden oluşmakta.. 12. baskıda birçok kelimenin yazılışı güncellendi. Yazım değişikliği olan kelimelerden bazıları şunlardır:
Doğubeyazıt / Doğubayazıt
Horon vurmak / Horon tepmek
Çiğ börek / çi börek
Yeşilzeytin / yeşil zeytin
Unvan / Ünvan
Marmara Ereğlisi / Marmaraereğlisi
Yakan top / yakantop
Kümeden düşmek / küme düşmek
Kayyum / kayyım
Yeşilsoğan / Yeşil soğan
Hasıraltı / hasır altı
Akça armudu / akçaarmut
Sultan efendi / Sultanefendi
Akzambak / ak zambak
Yeşilbiber / yeşil biber
Boy bos / boy pos
Pilili / Pileli
Yürük / Yörük