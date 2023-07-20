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TDK, birçok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti!

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TDK, birçok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti!
Türk Dil Kurumu (TDK), kelimelerin güncel yazılışlarını düzenli olarak yayınlamaktadır. TDK, Modern Türkçe Sözlüğün 12. baskısında birçok kelimenin yazılışını değiştirdi. Yaygın olarak kullanılan bazı kelimelerin yazılışlarındaki değişiklik duyanları şaşkına çevirdi. Yeni düzenleme bir ilçenin adını da değiştirdi.

Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait olan Türkçe Sözlük'ün 12'inci baskısı, 82 bin 135 madde başının dışında 18 bin 133 adedi madde içi olması kaydıyla söz, terim, deyim ve anlamlarından oluşturulan toplamda 132 bin 334 söz varlığı içermektedir.

TDK, birçok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti

Edinilen son bilgilere göre ise, sözlükte toplamda 45 bin 372 örnek cümle, sözlük metni olarak da 1 milyon 756 bin 396 kelimeden oluşmakta.. 12. baskıda birçok kelimenin yazılışı güncellendi. Yazım değişikliği olan kelimelerden bazıları şunlardır:

Doğubeyazıt / Doğubayazıt

Horon vurmak / Horon tepmek

Çiğ börek / çi börek

Yeşilzeytin / yeşil zeytin

Unvan / Ünvan

Marmara Ereğlisi / Marmaraereğlisi

Yakan top / yakantop

Kümeden düşmek / küme düşmek

Kayyum / kayyım

Yeşilsoğan / Yeşil soğan

Hasıraltı / hasır altı

Akça armudu / akçaarmut

Sultan efendi / Sultanefendi

Akzambak / ak zambak

Yeşilbiber / yeşil biber

Boy bos / boy pos

Pilili / Pileli

Yürük / Yörük 

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