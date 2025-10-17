TDT 9. Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Taşkent'te — Osman Aşkın Bak'tan Gazze Mesajı

TDT 9. Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Taşkent'te

Toplantı ve katılımcılar

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spor Bakanları 9. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi. Toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan Spor Bakanı Atham İkramov ile TDT üyesi ülkelerin gençlik ve spordan sorumlu bakanları katıldı.

Toplantıda yer alan isimler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gaipov, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Mirzabosınov, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Yevgeni Koçetov, Kırgızistan Beden Eğitimi ve Spor Ajansı Genel Müdürü Kazıbek Moldaciyev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakan Yardımcısı Marat Tagaev ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı. Toplantının açılışında Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da hazır bulundu.

Özbekistan'ın spor atılımları

Atham İkramov açılış konuşmasında, Özbekistan'da spora verilen öneme dikkat çekti ve bunun uluslararası arenadaki başarılarla sonuçlandığını vurguladı. İkramov, Özbek futbolcuların ilk defa 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ettiğini ve Özbekistan ile Azerbaycan'ın 2027 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını belirtti.

Türkiye'nin gençlik ve spor politikaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk sporuna yaptığı büyük yatırımları ve Türkiye'de yaşanan "spor devrimi"ni vurguladı.

Bak, TDT çatısı altındaki gençlik ve spor çalışmalarının önemini vurgulayarak Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirme gayretinde olduğunu söyledi. Türkiye'de bu dönemde 55 gençlik kampı faaliyet gösterdiğini ve bu kamplarda her yıl yaklaşık 250 bin genç'in çeşitli faaliyetlerle bir araya geldiğini aktardı.

Türkiye'nin uluslararası kamp liderliği eğitim programlarıyla Türk dünyası gençleri arasında iş birliği ve diyaloğu artırmayı hedeflediğini belirten Bak, gençlik projelerindeki deneyimlerin teşkilat üyesi ve gözlemci ülkelerle paylaşılmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ulusal gençlik politikalarını yenileme gayreti kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde gençlik kuruluşları, STK'lar, öğrenci kulüpleri ve genç bireyleri bir araya getirdiği yerel çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Bak, binlerce gencin görüşlerini içeren güncel Ulusal Gençlik Politikası belgesinin yakında ilan edileceğini ve bu tecrübeyle 3. Gençlik Platformu'nu 2026 yılının ikinci yarısında düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

Satranç, üniversite oyunları ve ortak spor projeleri

Bak, spor alanındaki çalışmaları anlatarak Türk Dünyası Üniversite Oyunları'nı birlik ve iş birliğinin simgesi olarak nitelendirdi; Türkiye'nin 2027'de Erzurum ve Bayburt'ta oyunları en iyi şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Bak, federasyonların uzlaşısıyla Türkiye Satranç Federasyonu öncülüğünde Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği'nin Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirtti ve 2025 yılının Aralık ayında Gaziantep'te düzenlenecek Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Turnuvası'nı ilk kez duyurmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye olarak spor alanında yeni iş birliği mekanizmalarına açık olduklarını, sporcu eğitim merkezleriyle genç sporcuların yeteneklerini geliştirmeyi amaçladıklarını ve ortak Türk dünyası spor kampları ile müsabakaların gençlerin kardeşlik ve şampiyon ruhunu pekiştireceğini vurguladı.

"Gazze'yi unutmamalıyız" mesajı

Bak, küresel ve bölgesel barış için Türkiye'nin çaba göstereceğini belirterek, Gazze'deki gelişmelere dair şu ifadeleri kullandı: "Türk devletlerinin gençleri olarak Gazze'yi unutmamalıyız, unutamayız". Bak, gençlerin bu zulümlere karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi ve Filistin için iki devletli çözüm vurgusunu tekrarladı.

Ayrıca Bak, gözlemci ülkeler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görmek istediklerini belirterek, Kıbrıs Türklerinin adil çözüm sürecinde yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Basın açıklaması: Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda

Toplantı sonrası basına konuşan Bak, TDT ülkeleri liderlerinin gençlerle ilgili değerlendirmelerine değindi ve Türkiye'nin spor yatırımlarının diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini belirtti. Bak, Türkiye'nin dört bir yanındaki tesislerin UEFA ve FIFA standartlarına uygun olduğunu, kapalı yüzme havuzları, spor salonları ve atletizm pistleriyle ülkenin bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Bak, toplantıda birlik ve dayanışma mesajı verildiğini, gençlere yapılan yatırımlarla bölgesel ve küresel alanda güçlü bir Türkiye vizyonunun güçlendirildiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

