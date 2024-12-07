TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, AK Parti Erzincan Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, AK Parti Erzincan Kongresi'nde Konuştu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan 8. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çekici mesajlar verdi. Yıldırım, konuşmasında 'PKK deyince Kürt akla gelmemeli, Kürt deyince PKK akla gelmemeli' ifadelerini kullanarak, iki kavramın birbirinden ayrı tutulması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, ayrıca Türklerin de Kürtlerin de PKK gibi bir sorunu olduğunu dile getirerek, bu terör örgütüyle mücadelede birlik çağrısı yaptı. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, Türkiye’nin istikrara ve güvene ihtiyaç duyduğunu belirten Yıldırım, tüm ilçe kongrelerini tamamladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Stratejik Rolü

Kafkaslar, Orta Asya ve Balkanlar kadar geniş bir coğrafyanın teminatı olan Türkiye'nin, etrafındaki savaşlar ve krizler karşısındaki rolünü de vurgulayan Yıldırım, 'Etrafımızda bir ateş çemberi var' dedi. Rusya-Ukrayna savaşına ve İsrail'in uygulamalarına dikkat çekerken, uluslararası dünyanın çifte standartlı tutumunu eleştirdi.

Yıldırım, Türkiye'nin savunma ve otomotiv sanayinde kendi kendine yeter hale geldiğini belirterek, son 20 yılda gerçekleştirilen mega projelere değindi. 'Türkiye'nin en büyük iki tüneli, Zigana ve Ovit Tüneli, Marmara, Avrasya ve Çanakkale Köprüleri gibi dev projeleri hayata geçirdik' dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış tehditlere karşı birlik ve beraberlik sağladığını ifade etti. Ayrıca, 'Dedik ki, yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz' diyerek bölücü terör örgütüne karşı yürüttükleri kararlı mücadeleyi yineledi.

Devlet Bahçeli'nin çıkışını örnek göstererek terörle mücadelede Kürt vatandaşlarla PKK'nın ayrılması gerektiğini vurguladı. 'Amaç bu bölücü terör örgütünü aradan çıkarmak ve Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirmektir' dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, kongrede yaptıkları konuşmalarda partilerin milletle birlikte yola devam edeceğini ve Erzincan'ın Türkiye’nin geleceğinde önemli bir yer tutacağını dile getirdi.

Kongreye ayrıca Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ve diğer illerin AK Parti il başkanları katıldı.

AK Parti Erzincan 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Partililer kongreye ilgi gösterdi.

AK Parti Erzincan 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Partililer kongreye ilgi gösterdi.