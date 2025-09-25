TDT Başsavcılar 4. Şurası Taşkent'te: Hukukta İşbirliği ve Dijital Adalet

TDT Başsavcılar 4. Şurası Taşkent'te gerçekleştirildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Başsavcılar 4. Şurası, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlendi. Özbekistan Başsavcısı Nimetullah Yoldaşev ev sahipliğindeki toplantıya Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Kazakistan Başsavcısı Berik Asylov, Kırgızistan Başsavcısı Maksat Asanaliev, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Yoldaşev: Ortak tarih ve güçlü işbirliği potansiyeli

Toplantının açılışında konuşan Yoldaşev, teşkilata üye ülkelerin ortak dil, din ve tarihe sahip olduklarını vurguladı. Yoldaşev, 160 milyonluk nüfusa sahip üye ülkelerin siyasi, ticari-ekonomik, yatırım, kültürel ve hukuki alanlarda karşılıklı işbirliğini geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, yasama ve hukuk alanındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönünde önemli kararlar alınacağına inandığını söyledi.

Mirziyoyev'in mesajı: Güvenlik ve hukukun üstünlüğü

Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov tarafından okunan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev mesajında, toplantının küresel ve bölgesel güvenliğe yönelik artan tehditlerin bulunduğu karmaşık bir uluslararası ortamda gerçekleştiğine dikkat çekildi. Mirziyoyev, bu zorlu koşullarda hukuki işbirliğinin genişletilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve ortak çabaların yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

Mesajda ayrıca terör, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göç ve siber suç gibi sınır ötesi tehditlerle mücadelenin öncelik olmaya devam ettiği, bu kapsamda savcılık kurumları arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin, deneyim paylaşımının artırılmasının ve mesleki işbirliği mekanizmalarının oluşturulmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Türkiye'nin deneyimleri: Dijital adalet uygulamaları paylaşıldı

Toplantıda söz alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, yıllık düzenlenen bu şuraların üye başsavcılar arasındaki hukuki işbirliğini ve karşılıklı diyaloğu pekiştirdiğini belirtti. Şentürk, savcılık makamlarının faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanması ve dijital adli bilişimin geliştirilmesi konusundaki Türkiye'nin tecrübelerini aktardı.

Sunumunda Türkiye'de geliştirilen önemli uygulamalar olarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), UYAP'ın Doküman Yönetim Sistemi (DYS) modülü ve duruşmalara fiziki nakil gerektirmeden katılımı sağlayan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) hakkında bilgi verdi.

Şentürk, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının adaletin daha hızlı, şeffaf ve etkin bir şekilde işlemesine katkı sağladığını, ancak teknolojik altyapı maliyeti, personelin yeni sistemlere uyumu, sürekli değişen mevzuat ihtiyaçları ve siber güvenlik tehditleri gibi zorlukların bulunduğunu belirtti. Bu zorlukların aşılmasında tecrübe paylaşımı, ortak standartların belirlenmesi ve bölgesel eğitim programlarının artırılmasının önemine dikkat çekti ve TDT'nin bu konuda önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Sonuç bildirgesi imzalandı

Toplantının ardından katılımcılar, TDT Başsavcılar 4. Şurası Sonuç Bildirgesi'ni imzalayarak toplantıyı tamamladı.

