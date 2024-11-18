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TDT Diaspora Bakanları Toplantısı Özbekistan'da Gerçekleştirildi

TDT Diasporadan Sorumlu Bakanlar ve Kurum Başkanları 6. Toplantısı, Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:39
TDT Diaspora Bakanları Toplantısı Özbekistan'da Gerçekleştirildi

TDT Diaspora Bakanları Toplantısı Özbekistan'da Gerçekleştirildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Diasporadan Sorumlu Bakanlar ve Kurum Başkanları 6. Toplantısı, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlendi. Toplantıya, Özbekistan Kültür Bakanlığı Milletlerarası İlişkiler ve Yabancı Ülkelerle Dostluk İlişkileri Komitesi Başkanı Rustam Kurbanov ev sahipliği yaptı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, gözlemci ülke Macaristan ve TDT yetkililerinin katıldığı etkinlikte diaspora konuları ele alındı.

Özbekistan'daki Kültürel Çeşitlilik

Kurbanov, yaptığı konuşmada, 130 farklı milletin yaşadığı Özbekistan'da bu milletlerin kurduğu 100’e yakın kültür merkezi ve dostluk cemiyetinin faaliyette bulunduğunu söyledi. Ayrıca, yurt dışında yaşayan Özbek vatandaşlarının kurduğu 100’den fazla dernek ve sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti ve ülkede 70 binden fazla Ahıska Türkü’nün yaşadığını vurguladı.

Türkiye Bursları ile Eğitim İmkanları

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de toplantıda YTB’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Eren, Türk dünyasındaki soydaş ve akraba topluluklarla çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirildiğini dile getirdi. 2023-2024 akademik yılında kardeş topluluklardan 2 bin 499 öğrencinin Türkiye Bursları ile eğitim aldığını kaydederek, 2024'te TDT üyesi ve gözlemci ülkelerden 1080 öğrenciye burs tahsis ettiklerini aktardı.

Ortak Bir Türk Diasporası İçin Çalışmalar

Eren, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin birlikte hareket etmesinin yaklaşık 20 milyon nüfuslu bir diaspora oluşturduğunu belirtti. Diaspora politikalarının daha etkin şekilde koordine edilmesinin, Türk diasporasının konumunu güçlendireceğini ifade etti. Ayrıca, TDT'nin stratejik hedeflerine ulaşmasında diasporaların birlikte gerçekleştireceği çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Filistin'deki Duruma Dikkat Çekildi

Eren, Gazze’deki ölümler ve bölgedeki diğer meseleler konusunda TDT'nin daha etkili bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti. İsrail'in bölgedeki saldırganlığının TDT’nin huzuruna ve istikrarına tehdit oluşturduğunu ifade eden Eren, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması sürecinde TDT'nin rolünün önemine dikkat çekti.

İşbirliği Memorandumu İmzalandı

Toplantı sonunda, YTB ile Özbekistan'ın Vatandaş Fonu arasında işbirliği memorandumu imzalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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