DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,2%
ALTIN
4.380,8 0,56%
BITCOIN
4.646.289,04 0,77%

TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te

TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te yapıldı; katılımcılar işbirliği alanlarını belirleyen deklarasyonu imzaladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:03
TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te

TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te Yapıldı

Ala-Arça Kongre Merkezi ev sahipliğinde fikri mülkiyet gündemi ele alındı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi.

Toplantı, Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'ndaki Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Etkinlikte, fikri mülkiyet alanında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, yenilikçi gelişimin teşvik edilmesi ve Türk dünyasında fikri mülkiyetin gelişim yönlerinin belirlenmesi ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

Toplantıya katılan yetkililer arasında Kırgızistan Bilim, Yükseköğrenim ve Yenilik Bakanı Baktiyar Orozov, Özbekistan Adalet Bakan Yardımcısı Muzraf İkramov, Kazakistan Adalet Bakanlığı Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Marina Sirotina, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Azerbaycan’ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Açılış konuşmasında Baktiyar Orozov, fikri mülkiyetin modern ekonomide sosyoekonomik büyüme ve yatırım çekmede önemli bir faktör olduğunu vurguladı ve Kırgızistan'ın bu alanı geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Kubanıçbek Ömüraliyev ise gazetecilere yaptığı açıklamada dünyanın bilim ve ilim olmadan ilerleyemeyeceğine dikkati çekerek, fikri mülkiyet alanındaki işbirliklerini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Toplantı sonunda, fikri mülkiyet alanında daha fazla işbirliğinin ana yönlerini belirleyen bir deklarasyon imzalandı. Ayrıca, bir sonraki toplantının Azerbaycan'da yapılacağı duyuruldu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı, Kırgızistan'ın...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi. Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'ndaki Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Kırgızistan Bilim, Yükseköğrenim ve Yenilik Bakanı Baktiyar Orozov, Özbekistan Adalet Bakan Yardımcısı Muzraf İkramov, Kazakistan Adalet Bakanlığı Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Marina Sirotina, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Azerbaycan’ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
2
Adana Yüreğir'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
3
Bakan Göktaş Muğla'da: 81 İlde 'Terörsüz Türkiye' Kardeşlik Sofraları
4
İsrail Deyr el-Belah'da 200 Ailenin Sığınağını Bombaladı
5
TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te
6
Kütahya Gediz'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım