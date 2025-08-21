TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te Yapıldı

Ala-Arça Kongre Merkezi ev sahipliğinde fikri mülkiyet gündemi ele alındı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi.

Toplantı, Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'ndaki Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Etkinlikte, fikri mülkiyet alanında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, yenilikçi gelişimin teşvik edilmesi ve Türk dünyasında fikri mülkiyetin gelişim yönlerinin belirlenmesi ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

Toplantıya katılan yetkililer arasında Kırgızistan Bilim, Yükseköğrenim ve Yenilik Bakanı Baktiyar Orozov, Özbekistan Adalet Bakan Yardımcısı Muzraf İkramov, Kazakistan Adalet Bakanlığı Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Marina Sirotina, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Azerbaycan’ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Açılış konuşmasında Baktiyar Orozov, fikri mülkiyetin modern ekonomide sosyoekonomik büyüme ve yatırım çekmede önemli bir faktör olduğunu vurguladı ve Kırgızistan'ın bu alanı geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Kubanıçbek Ömüraliyev ise gazetecilere yaptığı açıklamada dünyanın bilim ve ilim olmadan ilerleyemeyeceğine dikkati çekerek, fikri mülkiyet alanındaki işbirliklerini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Toplantı sonunda, fikri mülkiyet alanında daha fazla işbirliğinin ana yönlerini belirleyen bir deklarasyon imzalandı. Ayrıca, bir sonraki toplantının Azerbaycan'da yapılacağı duyuruldu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi. Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'ndaki Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Kırgızistan Bilim, Yükseköğrenim ve Yenilik Bakanı Baktiyar Orozov, Özbekistan Adalet Bakan Yardımcısı Muzraf İkramov, Kazakistan Adalet Bakanlığı Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Marina Sirotina, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Azerbaycan’ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.