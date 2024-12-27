TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Bakü'ye yaptığı ziyaret sırasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında Ömüraliyev, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ait bir yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Bu üzücü olay, iki ülke arasındaki dayanışmayı bir kez daha pekiştirdi.

Ekonomik bağların güçlendirilmesi, kültürel alışveriş, bölgesel güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuların ele alındığı görüşmede, Ömüraliyev, TDT'nin devam eden faaliyetleri hakkında Bayramov'a bilgi verdi. TDT üye devletleri arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesinin önemine vurgu yapan Ömüraliyev, TDT bünyesindeki yeni işbirliği platformları ve uluslararası örgütlerle devam eden işbirliği hakkında bilgiler sundu.

Bakan Bayramov ise, Azerbaycan uçağının düştüğü kazanın hemen ardından gösterilen dayanışma için teşekkür ederek, teşkilat içindeki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesinin en önemli öncelik olduğunu belirtti. Bayramov, Azerbaycan'ın TDT bünyesinde atılan adımları, girişimleri ve fikirleri sürekli desteklediğini ifade etti.

Son olarak, Bayramov, TDT kapsamındaki işbirliklerinin arttığını ve bu doğrultuda Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası'nın kapasitesinin daha da geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.