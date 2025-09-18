TDT Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 1. Toplantısı Bişkek'te

Kırgızistan ev sahipliğinde Bişkek'te düzenlenen TDT Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 1. Toplantısında ekonomik ve bölgesel işbirliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 22:10
Kırgızistan'ın ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkeleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 1. Toplantısı Başkent Bişkek'te gerçekleştirildi.

Toplantı ve Katılımcılar

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev başkanlığında yapıldı. Etkinliğe; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Olcas Bektenov, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Omüraliyev katıldı.

Gündem ve Görüşülen Konular

Toplantıda ekonomi, ticaret, yatırımlar, ulaştırma, dijitalleşme, enerji ve tarım alanlarında kapsamlı işbirliği görüşmeleri yapıldı. Üye ülkeler, bölgesel entegrasyon ve ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Liderlerin Mesajları

Adılbek Kasımaliyev, TDT'nin son yıllarda bir diyalog platformundan yeni yapı ve mekanizmalarla güçlü bir bölgesel birliğe dönüştüğünü vurguladı. Kasımaliyev, bu yıl Kırgızistan Cumhuriyeti'nin TDT dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlatarak, dönem başkanlığı çerçevesinde ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine özel önem verdiğini belirtti.

Kazakistan Başbakanı Olcas Bektenov, cumhurbaşkanlarının yapıcı politikasının TDT'nin stratejik temelini güçlendirdiğini ve planlı girişimlerin hayata geçirilmesine olanak sağladığını ifade etti.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türk devletlerinin istikrar, güvenlik ve refah sağlama yönündeki çabalarını birleştirmenin önemine dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise TDT'nin üye ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirerek bölgede refah, kalkınma ve bütünleşmenin önemli bir aktörü haline geldiğini söyledi.

Sonuç Bildirisi

Toplantının sonunda, 2024–2025 döneminde Kırgız Cumhuriyeti'nin Dönem Başkanlığı altında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılayan ortak bildiri kabul edildi.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkeleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 1. Toplantısı düzenlendi. Başkent Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev'in (sağda) başkanlığında düzenlenen toplantıya Kazakistan Başbakanı Olcas Bektenov (solda) da katıldı.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkeleri Hükümet Başkanları ve...

