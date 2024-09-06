TDT İçişleri Bakanları Konseyi İlk Kez Toplandı

TDT İçişleri Bakanları Konseyi'nin İlk Toplantısı

Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya Katılan Bakanlar

Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov, Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov ve Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov katıldı. Ayrıca TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de toplantıda yer aldı.

Toplantının Amacı ve Sonuçları

Toplantının basına kapalı kısmının ardından, bir Sonuç Bildirgesi imzalandı. Niyazbekov, toplantının amacı hakkında şu açıklamayı yaptı: "Birliği sağlamak, dostluğu güçlendirmek ve güvenliği artırmak için bir araya geldik." Ayrıca, yıllık olarak en az bir toplantı düzenlenmesi ve suçla mücadelede işbirliği yapma kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Caparov'un Açıklamaları

TDT ülkelerinin içişleri bakanları daha sonra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. Caparov, "Kardeş Türk halklarının ortak güvenliğine yönelik çabalarınız, bizlere miras kalan birliğin delilidir" derken, TDT İçişleri Bakanları Konseyi'nin düzenli olarak yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Dijitalleşme ve İşbirliği Vurgusu

Caparov, dijitalleşmenin suçla mücadeledeki önemine dikkat çekerek, Türk halklarının içişleri bakanlarının ortak tehditlere karşı işbirliği yapmasının gerekliliğini belirtti. Sonuç Bildirgesi'nin, karşılıklı bağların güçlendirilmesi için bir temel olacağını ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi. Toplantıda Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda) temsil etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi. Toplantıda Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda) temsil etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi. Toplantıda Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda) temsil etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi. Toplantıda Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda) temsil etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi. Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov (sol 3) ev sahipliğindeki toplantıda Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) temsil etti. Toplantıda Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov (solda), Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov (sol 2), Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov (sağda) ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağ 3) de yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi. Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov (sol 3) ev sahipliğindeki toplantıda Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) temsil etti. Toplantıda Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov (solda), Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov (sol 2), Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov (sağda) ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağ 3) de yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi. Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov (sol 3) ev sahipliğindeki toplantıda Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) temsil etti. Toplantıda Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov (solda), Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov (sol 2), Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov (sağda) ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağ 3) de yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi. Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov (sol 3) ev sahipliğindeki toplantıda Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) temsil etti. Toplantıda Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov (solda), Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov (sol 2), Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov (sağda) ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağ 3) de yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi. Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov (sol 3) ev sahipliğindeki toplantıda Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) temsil etti. Toplantıda Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov (solda), Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov (sol 2), Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov (sağda) ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağ 3) de yer aldı.