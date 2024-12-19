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TDT Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar Toplantısı Özbekistan'da Gerçekleşti

TDT Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar 6. toplantısı Özbekistan'ın Taşkent şehrinde yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:59
TDT Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar Toplantısı Özbekistan'da Gerçekleşti

TDT Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar Toplantısı Özbekistan'da

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 6. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Toplantıya, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon ve Kitle İletişim Ajansı (AOKA) ev sahipliği yaptı. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye'den gelen medya alanındaki üst düzey yöneticiler ile TDT Sekreterliği Proje Direktörü Yerzhan Mustafin katıldı.

Açılış Konuşmasında Vurgular

Açılışta konuşan AOKA Başkanı Asad Hocayev, toplantının üye ülkeler arasında medya ve enformasyon alanındaki ilişkilerin daha fazla gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Hocayev, TDT'nin kısa zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS gibi uluslararası kuruluşlar arasında layık olduğu yeri aldığını ve geniş kapsamlı bir uluslararası kuruluşa dönüştüğünü dile getirerek, örgütün 15 yıllık faaliyeti boyunca kardeş Türk halkları arasında birliği, beraberliği ve kalkınmasını sağlamayı başardığını vurguladı.

Toplantıda, TDT ülkeleri arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda hızla geliştiğine dikkat çeken Hocayev, kültürel ve medya alanlarındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve güvene dayalı olarak gelişmekte olduğunu kaydetti.

İşbirliği Konuları ve Eylem Planı

Toplantıda, TDT üyesi ülkeler arasında medya ve enformasyon alanında işbirliğinin geliştirilmesi, staj eğitimi ve diğer ortak etkinliklerin düzenlenmesi gibi meseleler ele alındı. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi, televizyon programları ve ilgili belgesellerin yayınlanmasında işbirliğinin geliştirilmesi ile kamu kurumlarının basın sözcülerinin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, toplantıda TDT üye devletleri arasında 2025 Yılı Enformasyon Alanı Eylem Planı'nı görüşerek kabul etti. Ayrıca toplantı sonuçlarına ilişkin Taşkent Bildirisi'ni imzaladı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 6. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon ve Kitle İletişim Ajansının (AOKA) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye'den medya alanındaki üst düzey yöneticiler ile TDT Sekreterliği Proje Direktörü Yerzhan Mustafin hazır bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 6. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon ve Kitle İletişim Ajansının (AOKA) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye'den medya alanındaki üst düzey yöneticiler ile TDT Sekreterliği Proje Direktörü Yerzhan Mustafin hazır bulundu.

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