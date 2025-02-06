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TDV, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Fidan Dikti

TDV mensupları, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Ankara'da fidan dikme etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:34
TDV, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Fidan Dikti

TDV'ye Ait Anlamlı Etkinlik

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) mensupları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti. Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinliğe, TDV burslusu öğrenciler ve vakıf görevlileri katıldı.

Etkinlik Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle Başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Depremde hayatını kaybedenler için okunan duaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Katılımcıların Duyguları

Etkinliğe katılan TDV burslusu Pakistanlı öğrenci Muhammed Sarfaraz, "Bugün, 6 Şubat depreminde kaybettiklerimiz için buradayız. O acıyı hala hissediyoruz, onları sevgi ve saygıyla anıyoruz." şeklinde konuştu.

Özbekistanlı öğrenci Aiubkhon Anaskhon Ugli Gieskhonov da, "Depremin yıl dönümünde bir kez daha hatırlıyoruz ki doğal afetler karşısında dayanışma ve yardımlaşma en büyük gücümüzdür. Acılarımızı birlikte paylaşıyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz." diyerek düşüncelerini paylaştı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) mensupları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) mensupları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti. Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleşen etkinliğe, TDV burslusu öğrenciler ve vakıf görevlileri de katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) mensupları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) mensupları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti. Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleşen etkinliğe, TDV burslusu öğrenciler ve vakıf görevlileri de katıldı.

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