TDV 8. Uluslararası İyilik Ödülleri 13 Mart'ta Sahiplerini Bulacak

Türkiye Diyanet Vakfı, 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'ni 13 Mart'ta düzenleyecek. Törende 5 iyilik öncüsüne ödül verilecek.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:27
TDV 8. Uluslararası İyilik Ödülleri 13 Mart'ta Sahiplerini Bulacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası İyilik Ödülleri, 13 Mart tarihinde sahiplerini bulacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliğiyle, iyiliğin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ödül töreni, 13 Mart Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı bekleniyor. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da yer alacak.

TDV, kuruluşunun 50. yılını kutladığı bu önemli etkinlikte, Türkiye ve dünya genelinde topluma örneklik teşkil eden ayrıca insanlığa umut veren 5 iyilik öncüsüne ödül verilecek. Törende esansiyel bir diğer nokta ise, 2 vefa ödülü takdim edilmesi olacak.

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