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TDV, Burkina Faso'da 35.000 Kurban Hissesini Dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı, Burkina Faso'da 35 bin kurban hissesini 1 milyon kişiye ulaştıracak.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 19:07
TDV, Burkina Faso'da 35.000 Kurban Hissesini Dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da 35 bin hissesinin etini 1 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, ülkeye giden vakıf gönüllüleri, başkent Vagadugu'ya bağlı Ulmigo'da bayram namazını kıldıktan sonra kurbanların kesileceği alanlarda incelemelerde bulundular. Gönüllüler, hemen ardından 19 bölgede kurban kesim çalışmalarına başladılar.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Hasan Rami Kara, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin bu yıl toplam 80 ülkede vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kara, Burkina Faso'nun çeşitli bölgelerinde kurban keseceklerini belirterek, "Burkina Faso'da Türkiye'deki hayırsever vatandaşlarımızın emanet ettiği 5 bin büyükbaş hayvanı, yani 35 bin hisseyi Kurban Bayramı günleri içerisinde kesip yaklaşık 1 milyon Burkina Fasolu kardeşimize dağıtacağız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 19 ayrı bölgede 34 kişilik bir ekiple vatandaşlarımızın bize emanet ettiği kurbanlarını güzel şartlarda kesip dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Bunun yanı sıra Kara, vakfın Burkina Faso'da su kuyusu açtığını ve öğrenim bursları sağladığını kaydederek, bu hizmetleri artırma amaçlarının olduğunu belirtti. Ayrıca, tüm hayırseverlerin bayramını tebrik eden Kara, "Emanetlerinin emin ellerde olduğunu ifade etmek istiyorum." diyerek güvence verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da 35 bin hissesinin etini 1 milyon kişiye ulaştırmayı amaçlıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da 35 bin hissesinin etini 1 milyon kişiye ulaştırmayı amaçlıyor.

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