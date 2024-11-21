TDV'den Huriye Martı İddialarına Cevap: 'Araçlar Öz Kaynaklardan Karşılanıyor'

TDV'den Açıklama: Huriye Martı'nın Araç İddiaları Yanlış

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'ya tahsis edilen makam aracının bağış ve zekat gelirleriyle karşılandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Vakfın yaptığı açıklamada, bu tür iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Açıklamanın Detayları

TDV, Huriye Martı'ya tahsis edilen aracın, Vakfın kendi öz kaynaklarından sağlandığını ve bu araçların Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetlerine yönelik tahsis edildiğini bildirdi. Açıklamada, "Milletimizin Vakfımıza zekat, fitre ve sadaka olarak bağışladığı tek bir kuruş bile şahsi işlerde kullanılamaz, sarf edilemez. Bu araçların giderleri ise hiçbir şekilde Vakfımız tarafından karşılanmamaktadır," ifadelerine yer verildi.

Bağışların Kullanım İlkeleri

TDV’nin çalışma prensipleri doğrultusunda bağış ve zekatların yalnızca bağışçıların belirttiği amaçlar için kullanılabileceği ifade edildi. Vakıf, bağışların başka bir alana aktarılmasının veya farklı amaçlarla kullanılmasının mümkün olmadığını, her kuruşunun ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını esas aldığını belirtti.

Şeffaf Yönetim ve Hukuki Süreç

TDV, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışına sahip olduğunu, tüm gelir ve harcamalarının denetime tabi olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, toplumsal huzuru zedelemeye yönelik bu tür asılsız haberler hakkında hukuki süreç başlatılacağı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.